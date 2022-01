Piotr Żyła o zakażeniu koronawirusem dowiedział się przed tygodniem. Od początku czuł się dobrze. Nie mógł jednak zostać zgłoszony do zawodów PŚ w Willingen, zaplanowanych na ostatni weekend stycznia.



Szansa na start w Niemczech obarczona była jednym warunkiem - 35-letni skoczek musiał uzyskać dwa negatywne testy na obecność koronawirusa na przestrzeni 24 godzin.

Jak informuje serwis skijumping.pl, ten warunek właśnie został spełniony.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. IO w Pekinie. Luiza Złotkowska dla Interii: Przeszła mi przez głowę taka myśl. Wideo INTERIA.TV

Co istotne, musiał to być test genetyczny PCR, czyli molekularny. Żyła był testowany sukcesywnie każdego dnia. Teraz okazuje się, że jego organizm zwalczył wirusa na czas.



Kacper Merk z Eurosportu poinformował, że Żyła wylatuje do Niemiec w piątek o 6.00 rano.

Reklama

Więcej wkrótce.