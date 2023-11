W sobotę odbędzie się pierwszy z konkursów Pucharu Świata 2023/24 w skokach narciarskich. Najlepsi zawodnicy globu zmierzą się ze sobą w fińskiej Ruce , położonej niedaleko na północ od Kuusamo. Na ten weekend zaplanowano dwie rywalizacje indywidualne. Przed Turniejem Czterech Skoczni karuzela PŚ trafi jeszcze do norweskiego Lillehammer, niemieckiego Klingenthal i tradycyjnie do szwajcarskiego Engelbergu.

Piotr Żyła jak Noriaki Kasai? Adam Małysz widzi taki scenariusz

Nie jestem pewny w 100%, ale uważam, że ci zawodnicy, którzy dominowali w zeszłym sezonie, również tej zimy pozostaną na wysokim poziomie. Natomiast w każdym sezonie, ktoś inny puka do ścisłej, światowej czołówki. Myślę, że tej zimy mogą to zrobić, np. Niemiec Andreas Wellinger czy Austriak Daniel Tschofenig

- Może lepiej nie, bo kto z Piotrkiem tyle wytrzyma? - zaśmiał się Małysz, by już w poważnym tonie dodać: - To chyba jedyny z naszych zawodników, który może o tym myśleć , aby być drugim Kasaim. Najważniejsze jest jednak to, aby mu dopisało zdrowie i cały czas był w nim ten zapał do skoków narciarskich, który ma teraz - podkreślił.

Wyremontowana skocznia w Wiśle. Adam Małysz: "Będzie inna dla zawodników"

Rówieśnikiem Żyły jest Kamil Stoch, który ma na koncie 39 zwycięskich konkursów PŚ - tyle co Małysz. Szef PZN życzy skoczkowi z Zębu, by został samotnym polskim rekordzistą w tej statystyce. - Oczywiście, że Kamila stać na wygrywanie i zdobywanie miejsc na podium, ale czy wskoczy na nie w tym sezonie, tego nie wiem. Sport jest nieprzewidywalny i bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. Wierzymy, że w to i bardzo życzymy mu tego, abyśmy mogli zobaczyć go na podium zawodów Pucharu Świata - przyznał.