Piotr Żyła na podium, ale to o nim mówi się w polskiej ekipie. "Jestem dumny z niego"

Paweł Wąsek skakał w czwartkowych treningach i kwalifikacjach, których zresztą nie przebrnął. Mimo tego trener Thomas Thurnbichler wciąż widział go w składzie na konkurs drużynowy.

Skoki narciarskie. Paweł Wąsek pokonał strach

W sobotę rano postanowiono nawet, że Wąsek na wszelki wypadek sprawdzi się jeszcze jako przedskoczek przed konkursem indywidualnym. Wszystko po to, by oswoił się z Letalnicą w Planicy, bo ta wciąż budziła strach w skoczku, który przecież radzi sobie na mamucie w Vikersund.

- Wszyscy wiedzą, że towarzyszy mi w Planicy dużo strachu, bo na tej skoczni lata się naprawdę bardzo wysoko. Nie jest to żadna tajemnica. Dlatego byłem zaskoczony tym, kiedy dowiedziałem się, że mam skakać w konkursie drużynowym. Trenerzy mi to tłumaczyli, ale ja się z tym nie zgadzałem. W końcu postanowiłem się z tym zmierzyć . Chciałem jak najlepiej wykonać swoją robotę. Każdy kolejny skok daje mi też coraz większą pewność siebie. Myślę, ze te trzy sobotnie skoki dadzą mi naprawdę wiele - powiedział Wąsek po konkursie.

Zapytany o długie czwartkowe rozmowy z trenerami i psychologiem, odparł: - Na pewno mi to pomogło, bo moje skoki wyglądały lepiej niż w czwartek. Psycholog rozmawiał ze mną naprawdę bardzo długo. Starał się mnie nastawiać pozytywnie. Jestem trochę dumny z tego, co osiągnąłem w sobotę. Przyznam, że w przeszłości też zdarzały mi się trudne rozmowy. Tak było choćby w Kuusamo, kiedy długo dyskutowałem wówczas z trenerem Maciejem Maciusiakiem .

Thomas Thurnbichler dumny z Pawła Wąska. "To inwestycja w przyszłość"

Po konkursie cały sztab i inni zawodnicy wyściskali Wąska tak, jakby to on był wiodącą postacią drużyny. To tylko pokazuje, jak znakomita atmosfera panuje w kadrze. Widać, jak wszyscy nawzajem się wspierają.