Piotr Żyła musiał poddać się operacji. Nowe wieści od skoczka, na to czekali fani

Na początku sierpnia trener reprezentacji Polski w skokach narciarskich Thomas Thurnbichler przekazał, że jeden z weteranów kadry, Piotr Żyła, będzie musiał przejść operację kolana. Kibice "Biało-Czerwonych" bez wątpienia z pewnym niepokojem obserwowali ten wątek, nawet mimo faktu, że zabieg był planowany od jakiegoś czasu. 11 września 37-latek przekazał kluczowe wieści co do stanu swojego zdrowia - i wskazał nawet datę powrotu do zawodów!