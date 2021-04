Znany ze swojego poczucia humoru Piotr Żyła będzie gościem Kabaretu. Tego, czy uda mu się "przeskoczyć" żarty gospodarzy będzie można dowiedzieć się już w najbliższą niedzielę.

W czwartek Piotr Żyła poprzez swoje konto na Instagramie ogłosił, że żegna się ze sportem, by oddać się kolejnej pasji, czyli... muzyce. Od teraz tylko rock'n'roll! I musimy przyznać, że... to nie do końca był Prima Aprilis! W najbliższym odcinku Kliniki Skeczów Męczących zobaczycie popularnego skoczka z gitarą!

Towarzyszyć mu będzie zespół Enej oraz "na wokalu" Marcin Szczurkiewicz i Karol Golonka. Ten występ przejdzie do historii! A jaki utwór wykonali panowie? Tego dowiecie się w najbliższą niedzielę w Telewizji Polsat.



Jak co tydzień sprawdzimy także, czy gość specjalny potrafi śmiać się sam z siebie. Kabaret K2 jak nikt potrafi w inteligentny i zabawny sposób pokazać odwiedzających Klinikę w krzywym zwierciadle. Czy Piotr Żyła doceni dowcip komików?

Zobaczymy także premierowy skecz w wykonaniu gospodarzy, czyli Marcin Szczurkiewicz jako komentator i dziennikarz sportowy oraz następca Żyły - skoczek Paweł (Karol Golonka). Na koniec rozmowę tę skomentuje sam Piotr Żyła!

Po raz kolejny odbędą się obrady "Sztabu kryzysowego", czyli Kabaretu Moralnego Niepokoju! Jakie tym razem są problemy do rozwiązania? Sztab zastanowi się, jak przyciągnąć do siebie młodszych wyborców oraz podda pod dyskusję ewentualne zastępstwo Rafała Brzozowskiego podczas tegorocznej Eurowizji, na wypadek gdyby był... niedysponowany.

Podczas programu przeniesiemy się do roku 2050. Będziemy mieć okazję posłuchać Orędzia wielkanocnego w wykonaniu pary prezydenckiej Andrzeja i Agaty Duda (Paweł Koślik, Monika Dryl). W jakiej pozycji będzie nasz kraj za 29 lat? Tego dowiecie się oczywiście z wygłoszonej mowy. Zdradzamy... że Polska będzie potęgą!

Za oprawę muzyczną odcinka odpowiada przebojowy zespół Enej.

Kabaret na żywo. Klinika Skeczów Męczących na antenie Polsatu w niedzielę 4 kwietnia o godzinie 20:00!