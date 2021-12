Piotr Żyła okazał się najlepszy z Polaków podczas niedzielnej rywalizacji w Engelbergu. Po dwóch skokach na 128 metrów zajął 15. lokatę.

To duży progres w stosunku do soboty, kiedy... zabrakło go na liście startowej. Nie przebrnął bowiem piątkowych kwalifikacji.

Skoki narciarskie. Engelberg: Piotr Żyła o sobocie

- Nie było mnie, ale sobotę też fajnie spędziłem - uśmiechnął się szelmowsko "Wewiór" do reportera Eurosportu. - Lepiej nie pytaj, co robiłem...

Skoki narciarskie. Engelberg. Piotr Żyła o niedzielnym konkursie

Potem Piotr Żyła przeszedł na odrobinę poważniejszy ton, nawiązując do dwóch skoków, które dały mu miejsce w drugiej dziesiątce i kolejne punkty w Pucharze Świata.

- Dzisiaj fajnie podszedłem do zawodów. Robiłem, co mogłem. Szkoda tego telemarku w drugim skoku. Niby wylądowałem, ale noty były jak u paralityka. Mogło być dużo lepiej. Co zrobić? Wiem nad czym dalej pracować. Szkoda soboty, ale zdarza się najlepszym. - powiedział Piotr Żyła.



UKi

