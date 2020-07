Polscy skoczkowie latem nie odpoczywają. W niedzielę wraz ze sztabem szkoleniowym wyruszyli na pierwsze zgrupowanie zagraniczne do Austrii. Wśród nich jest Piotr Żyła, który do pracy przystępuje wyraźnie w dobrym humorze.

Reprezentacja Polski w skokach narciarskich pod wodzą Michała Doleżala nie próżnuje. Po skokach na igelicie w kraju przyszła pora na pierwsze po wznowieniu przygotowań do sezonu zgrupowanie zagraniczne.

W niedzielę skoczkowie wyruszyli w drogę do austriackiego Villach. To właśnie na skoczniach Alpenareny zawodnicy kontynuują cykl treningowy.

Dobrym nastrojem w pierwszym dniu zgrupowania może pochwalić się Piotr Żyła. Brązowy medalista mistrzostw świata sprzed trzech lat zdążył już pochwalić się kibicom pierwszym zdjęciem.

"Pozdrowienia z zagranicy. Słoneczko ładnie świeci, sadełka trzeba troszkę wytopić po tych kwarantannach wiosennych" - napisał na Facebooku Żyła.

Kadra Polski w lipcu ma w swoim kalendarzu jeszcze jeden wyjazd na zagraniczne obiekty. Pod koniec miesiąca treningi odbędą się w Bawarii oraz w austriackim Bischofshofen.

