W niedzielnej rywalizacji w Klingenthal oglądaliśmy trzech reprezentantów Polski. Do serii finałowej awansował tylko Piotr Żyła, który ostatecznie zajął 14. lokatę.



- Dziwnie dzisiaj było - rozpoczął swoją wypowiedź na antenie Eurosportu. - Szczerze to do końca nie wiem, jak to ocenić. Wydawało się, że skoki są OK, ale w powietrzu coś nie chciało lecieć. Jeszcze trochę jestem zakręcony. Chwilę muszę dojść do siebie.

- Pogoda jest, jaka jest. Jakieś tam punkty znowu są, ale chciałoby się więcej. Te pięć meterków dalej byłoby optymalnie - dodał.

Piotr Żyła: Trzepią tak długo, aż coś znajdą

"Wewiór" skomentował też dyskwalifikację Pawła Wąska, u którego stwierdzono nieregulaminowy kombinezon.

- Kontrole sprzętu wyglądają teraz trochę inaczej niż wcześniej. Trzepią tak długo, aż coś znajdą. No i u Pawła znaleźli - skwitował.

Trzeci z naszych skoczków, Aleksander Zniszczoł, nie zakwalifikował się do drugiej rundy.

- Może Engelberg będzie dla nas bardziej szczęśliwy - zastanawiał się Żyła. - Miejmy nadzieje, że te skoki będą ociupinkę dłuższe. Małymi kroczkami trzeba iść do przodu. Duże kroki, jak widać, nie chcą nam na razie wychodzić. Pracujemy dalej i czekamy na wyniki.

