Piotr Żyła jak wściekły byk. "Miało być inaczej, jestem przybity"

Piotr Żyła ma przebłyski, czego najlepszym dowodem był skok w pierwszej serii. Wciąż jednak nie jest w stanie wykonać dwóch dobrych prób . I właśnie przez to stracił miejsce w "10" w Klingenthal .

W serii próbnej Żyła uzyskał 18. wynik, ale w konkursie było o wiele lepiej. Zwłaszcza we wspomnianej pierwszej serii konkursowej. W finale 36-latek miał dopiero 20. wynik, co ostatecznie uplasowało go na 11. pozycji. Najlepszej w tym sezonie w zawodach PŚ.