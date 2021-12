Piotr Żyła i Marcelina Ziętek rozstali się? Najnowsze zdjęcia mówią wszystko

Zapewne nie tak polscy kibice wyobrażali sobie start nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Ani w Niżnym Tagile, ani w Ruce, ani w końcu w Wiśle nasi reprezentanci nie oddali skoków pozwalających na walkę o czołowe lokaty. Często byli nawet daleko poza pierwszą dziesiątką...

Po wszystkich trzech konkursach najwyżej sklasyfikowany z Polaków jest Kamil Stoch, który zajmuje 12. miejsce ze 101 punktami na koncie. Następny jest Piotr Żyła (28. miejsce, 33 punkty), a dalej Dawid Kubacki (36. miejsce, 20 punktów), Jakub Wolny (43. miejsce, 8 punktów), Aleksander Zniszczoł (46. miejsce, 5 punktów) i Andrzej Stękała (48. miejsce, 1 punkt).



Podjęto pierwsze kroki mające na celu zaradzenie trudnej sytuacji. Wedle komunikatu wydanego przez Polski Związek Narciarski na konkurs do Klingenthal uda się tylko czworo polskich zawodników - Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. Z kolei Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Andrzej Stękała i Klemens Murańka w tym czasie będą trenowali w Ramsau z trenerami Grzegorzem Sobczykiem i Maciejem Maciusiakiem.

Zdjęcie Piotr Żyła podczas zawodów Pucharu Świata w Wiśle-Malince / Damian Klamka / East News

Piotr Żyła podczas zawodów PŚ w Wiśle mógł liczyć na wsparcie córki oraz partnerki

Piotr Żyła jest jednym z zawodników, który dostanie szansę na zaprezentowanie się w najbliższym konkursie w Niemczech. Po kwalifikacjach i zawodach drużynowych w Wiśle zdawało się, że jest na dobrej drodze, by oddawać dalekie loty i zajmować wyższe miejsca. W rozmowie z Interią zdradził, że mimo słabszej inauguracji sezonu, ma na siebie pewien plan i chce go zrealizować. Nie chciał jednak wdawać się w szczegóły. Na pytanie o to, w czym tkwi problem, odpowiadał zdawkowo.

W detalach. W za krótkich skokach. Nie będę wam o tym szczegółowo opowiadał, bo wy nie rozwiążecie moich problemów. I po co wam to wiedzieć? (...) Trener daje mi bardzo konkretne wskazówki. I nad tym pracuję. Wy nie musicie tego rozumieć. Kiedy zobaczycie, że moje skoki są dłuższe, wtedy będziecie wiedzieli, że mój plan był skuteczny

W Wiśle Żyła mógł liczyć na doping nie tylko ze strony dużej grupy kibiców. Na skoczni "Malince" im. Adama Małysza pojawili się też jego bliscy. Wśród publiczności kamery uchwyciły m.in. jego córkę Karolinę, która zawody oglądała razem z mamą, Justyną Żyłą. A w strefie VIP zasiadła obecna partnerka skoczka, Marcelina Ziętek.

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek rozstali się? Aktorka położyła kres plotkom

Swoją obecnością na obiekcie w Wiśle aktorka położyła kres plotkom, jakoby jej związek z Piotrem Żyłą należał do przeszłości. Od kilku tygodni spekulowano, że ich relacja może przechodzić kryzys. Argumentacja była dość licha, bowiem miałaby o tym świadczyć... aktywność w mediach społecznościowych, a raczej jej brak. Na profilach na Instagramie obojga już od jakiegoś czasu nie pojawiają się wspólne zdjęcia, Żyła i Ziętek mają też nie zostawiać sobie "lajków" i komentarzy pod postami.



Nawet jeżeli tak jest, raczej nie ma to większego znaczenia, a sportowiec i jego ukochana nadal są razem. Marcelina bardzo obszernie relacjonowała na Instagramie zawody w Wiśle. Udostępniła też swoje zdjęcia. "Weekend pełen emocji. Cały sezon przed nami, kibicujemy" - napisała obok jednego z nich. Tym samym wyraziła wsparcie i wiarę w to, że Piotrowi oraz pozostałym polskim skoczkom w dalszej części rozgrywek pójdzie znacznie lepiej.

Marcelina Ziętek spędza czas w Ustroniu. To tam Piotr Żyła wybudował dom

Przy okazji konkursu Pucharu Świata w Wiśle Ziętek spędza czas w Ustroniu, gdzie znajdują się dom rodzinny Żyły oraz pensjonat, który prowadzą jego rodzice. Zresztą to tam skoczek wybudował też własny dom . Na parterze są trzy pokoje, duży salon z kuchnią i małą spiżarnią oraz łazienka. Zagospodarowano też poddasze. Przed budynkiem znajduje się ogród, w którym latem Piotr trenował.

Z relacji udostępnionych przez Marcelinę wynika, że tuż po zawodach wybrała się na spacer po przystrojonym w ozdoby świąteczne Ustroniu. A na drugi dzień z samego rana poszła przejść się z psem. Okazuje się, że w rodzinnych stronach jej partnera spadł śnieg. "Witam was z pięknego, białego Ustronia" - cieszyła się.



Zdjęcie Marcelina Ziętek w Ustroniu https://www.instagram.com/marceepan/ / Instagram

Zdjęcie Marcelina Ziętek w Ustroniu https://www.instagram.com/marceepan/ / Instagram

Zdjęcie Marcelina Ziętek na skoczni w Wiśle https://www.instagram.com/marceepan/ / Instagram

Zdjęcie Marcelina Ziętek na skoczni w Wiśle https://www.instagram.com/marceepan/ / Instagram

Zdjęcie Skoki narciarskie. Wisła. Piotr Żyła podczas konkursu indywidualnego Pucharu Świata / Grzegorz Momot / PAP

