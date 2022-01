Obecny sezon w skokach narciarskich do tej pory nie był zbyt udany dla polskich zawodników, w tym także dla Piotra Żyły. Na domiar złego w styczniu media obiegła wieść o kłopotach sportowca. Okazało się, że otrzymał on pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa i jego wyjazd na igrzyska olimpijskie w Pekinie stanął pod znakiem zapytania.

Po tym, jak u Żyły stwierdzono zakażenie COVID-19, skoczka i jego partnerkę skierowano na kwarantannę.

Reklama

PIOTR ŻYŁA NIE TRACI HUMORU, MIMO ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM



Dopiero w ostatni czwartek stycznia, drugi kolejny negatywny test Piotra Żyły oznaczał, że może on wystąpić w Pucharze Świata w Willingen. Swoją niezłą formę w piątek w Willingen, Piotr Żyła skomentował w swoim stylu: - Może jeszcze nie wytrzeźwiałem?



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czy Piotr Żyła zdąży na IO w Pekinie? Mamy odpowiedź szefa misji olimpijskiej. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Piotr Żyła: obecna partnerka Marcelina Ziętek, dzieci, była żona Justyna Żyła

Kim jest partnerka Piotra Żyły, z którą był skierowany na kwarantannę? To 24-letnia aktorka Marcelina Ziętek, która w serialach "Szkoła" i "19+" wciela się w Kaję Jarosik. Oprócz tego była też Miss Południa Nastolatek i Miss Foto Południa Nastolatek.



Ona i Piotr są parą od dłuższego czasu. Początkowo ukrywali swój związek, ale w wakacje 2021 roku, za pośrednictwem wpisu na Instagramie, ostatecznie oficjalnie potwierdzili, że łączy ich uczucie.

Instagram Post

Sportowiec związał się z młodszą o 11 lat kobietą po tym, jak rozstał się z Justyną Żyłą, z którą ma dwoje dzieci. Jakub i Karolina wciąż mieszkają ze swoją mamą w domu w Wiśle, a skoczek wyprowadził się do mieszkania w Ustroniu.



PIOTR ŻYŁA I MARCELINA ZIĘTEK ROZSTALI SIĘ? NAJNOWSZE NAGRANIE ROZWIEWA WĄTPLIWOŚCI



Gdzie mieszka Piotr Żyła?

Piotr i Marcelina mieszkają razem w Ustroniu, gdzie zresztą znajdują się dom rodzinny Żyły oraz pensjonat, który prowadzą jego rodzice. Oprócz tego zakochani budują dom . Wedle części medialnych doniesień już się do niego wprowadzili, lecz nie jest to prawda.



Wiadomo natomiast coś niecoś na temat rozmieszczenia pomieszczeń w budynku. Na parterze będą trzy pokoje, łazienka i kuchnia. Zagospodarowano także poddasze. W domu znajdzie się specjalne miejsce na trofea i pamiątki sportowe, m.in. zabytkowe, drewniane narty, które Żyła dostał na 30. urodziny. Był to prezent od Adama i Izabeli Małyszów.



Instagram Post

Instagram Post

Zdjęcie Piotr Żyła / Marek Dybas / Reporter