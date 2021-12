Piotr Żyła i Marcelina Ziętek mają co świętować. Aktorka oficjalnie ogłasza

Skoki Narciarskie

Piotr Żyła zarabia nie tylko na profesjonalnym uprawianiu skoków narciarskich, ale też na innych biznesach. Od wielu lat prowadzi sklep z czapkami i skarpetkami. Co ciekawe, inspiracją do założenia takiego interesu była... Justyna Żyła. Teraz ona i sportowiec są już po rozwodzie, a Piotr ruszył z kolejnym źródłem zarobku. Tym razem pomaga mu partnerka, a zakochani mają co świętować - niewykluczone, że niebawem powiększą kwotę na swoim koncie. Marcelina Ziętek właśnie oficjalnie ogłosiła na Instagramie, że wszyscy chętni mogą wynająć apartament w Ustroniu od niej i ukochanego, a tym samym dać zarobić aktorce i skoczkowi.

Zdjęcie Marcelina Ziętek i Piotr Żyła są w związku od dłuższego czasu / Damian Klamka/Reporter/Andrzej Iwanczuk / East News