Piotr Żyła goni czołówkę. Polak coraz bliżej podium. W niedzielę decydujący konkurs

Najdłuższy sezon Pucharu Świata w historii wieńczy rywalizacja w Planicy , gdzie pierwotnie miały odbyć się dwa konkursy indywidualne (w piątek i niedzielę) oraz jeden drużynowy (w sobotę). Pogoda storpedowała jednak plany organizatorów, którzy byli zmuszeni przełożyć piątkowe zawody na sobotę i ograniczyć je do jednej serii.

Skoki narciarskie. Piotr Żyła w czołówce

Najlepiej w porannym konkursie poradził sobie Stefan Kraft , który skoczył 239,5 m i z kilkupunktową przewagą nad drugim Anze Laniskiem wygrał zawody. Skład podium uzupełnił Piotr Żyła, potwierdzając tym samym, że świetnie czuje się na obiektach do lotów.

Piotr Żyła zawalczy o podium?

Ciekawie zapowiada się także rywalizacja o trzecie miejsce w klasyfikacji. Anze Lanisek zgromadził do tej pory 234 punkty i ma tylko 23 "oczka" przewagi nad swoim rodakiem, Timim Zajcem. Na piątej pozycji plasuje się z kolei Piotr Żyła, który do podium traci 42 punkty.

Strata do Laniska może okazać się jednak niemożliwa do odrobienia, ponieważ Słoweniec radzi sobie świetnie na Letalnicy, co zresztą potwierdził w sobotnim konkursie indywidualnym. Popularny "Wewiór" chcąc zakończyć cykl Pucharu Świata w lotach narciarskich na podium, musiałby nie tylko wygrać lub uplasować się na drugim czy trzecim miejscu, ale także liczyć na słabszy występ Laniska.