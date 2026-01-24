Piotr Żyła cieszył się jak dziecko. Sceny w Oberstdorfie. I te słowa 39-latka

W skrócie Piotr Żyła był najlepszym z Polaków na mistrzostwach świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie i zajął 15. miejsce.

Żyła przyznał, że liczył na miejsce w pierwszej dziesiątce i pracował głównie nad własną formą, czerpiąc radość ze skakania.

Domen Prevc został królem lotów, a Żyła odniósł się z szacunkiem do jego przewagi i rozważa, czy w przyszłym sezonie nie spróbować jego sposobu.

Piotr Żyła zmagania w mistrzostwach świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie zaczął od 18. miejsca, a potem poprawiał swoją pozycję. Ostatecznie był 15., ale po zawodach przyznał, że jego cel był zupełnie inny.

Takiego 39-latka jeszcze w tym sezonie wiedzieliśmy. Jego skoki były bardzo stabilne i aż żal, że takiej dyspozycji nie pokazywał wcześniej, bo teraz nawet jeśli jego forma będzie nadal rosła, to jednak na igrzyska nie ma szansy.

Piotr Żyła: liczyłem na miejsce w "10", medal byłby ukoronowaniem

W sobotę oddałeś najdłuższy - 212 metra - i najkrótszy - 188,5 m - w swoim starcie w mistrzostwach świata w lotach w Oberstdorfie.

Piotr Żyła: - Już w serii próbnej miałem mocny wiatr w plecy i poleciało za daleko. Pomyślałem, że wyczerpałem limit pecha, ale w pierwszej serii w sobotę w końcu fajnie oddał próg, wyleciałem wysoko i nagle poczułem, jakby mi ktoś rzucał skały na plecy. W tych warunkach nie było szansy na to, by odlecieć, choć skok był dobry. Nie jestem też jeszcze w tak dobrej formie, żeby sobie radzić z takim wiatrem w plecy. W tym ostatnim skoku było już jednak fajnie. Wiaterek zelżał i można się było delikatnie rozpędzić na dole. Moje skoki nie były cudne. Jest jeszcze sporo do poprawy, ale trzeba się tak naturalnie rozpędzić. Szkoda, że nie dali nam polatać ponad 220 metrów z wyższej belki.

Po tym ostatnim skoku cieszyłeś się jak dziecko. Jakbyś zdobył medal. Chyba wraca u ciebie radość ze skakania?

- Tak. Jak się skacze powyżej 210 metrów, to jest już naprawdę przyjemnie. Już w końcu coś się dzieje w powietrzu. Jest ta adrenalina. I czuć też to powietrze. Takie próby naprawdę dają dużą radość.

Dwa ostatnie dni na pewno dla ciebie na duży plus, bo przecież ostatnie tygodnie to był głównie trening. Teraz wróciłeś i pokazałeś, że wcale nie jest tak źle, jak to wyglądało na Turnieju Czterech Skoczni.

- Znowu skaczę stabilnie, bo to, że było 188 m, to nie znaczy, że zepsułem próbę. Skakałem cały czas na tym samym poziomie. Może tylko serie próbne były tylko na przetarcie, ale potem łapałem flow. Jestem zadowolony z pracy i z tego, że przygotowałem dobrą formę. A najbardziej chyba z tego, że miałem trochę frajdy z latania.

Przed przyjazdem na MŚ w lotach liczyłeś na więcej, bo podobno treningi w Zakopanem wyglądały w twoim wykonaniu bardzo dobrze?

- Nie ukrywam, że liczyłem na miejsce w "10". Jest 15. miejsce i nie jest źle. Nie kalkulowałem w Oberstdorfie. Nie ważne, jakie miejsce bym zajął, to są jednak mistrzostwa świata. I albo masz medal, albo go nie masz. Przyjechałem na zawody i w końcu pracowałem nad sobą. W ogóle nie patrzyłem na innych, bo to nigdy nie pomaga, a jednak od jakiegoś czasu tak robiłem. I to mnie spinało. A teraz fajnie popracowałem sobie nad sobą.

Jesteś najlepszym z Polaków w MŚ w lotach, a jednak zabraknie cię na igrzyskach.

- Dawno pogodziłem się z tym, że nie pojadę na igrzyska. Popełniałem sporo błędów i pretensje mogę mieć tylko i wyłącznie do siebie. Chciałem, pracowałem i robiłem, co mogłem. To mnie jednak zjadło w czasie sezonu. Po raz kolejny nie poradziłem sobie sam ze sobą. Cieszę się, że teraz mogę skakać daleko i walczyć i mieć trochę radochy z tego. Nie będzie mnie na igrzyskach, ale będę wspierał i kibicował chłopakom. Ich dobry wynik jest potrzebny całej naszej drużynie. Medal byłby ukoronowaniem całej pracy, jaką włożyliśmy w ten sezon.

Domen Prevc lata w innej lidze. "Dobrze to sobie wymyślił"

Królem lotów został Domen Prevc. Słoweniec skacze tak, jakby skakał na linkach, których nikt nie chce puścić. Zastanawiasz się, jak on to robi?

- Wiem, jak to robi. Ale nie powiem. Szacunek jednak dla niego.

Takiej przewagi nad resztą stawki już dawno nie miał nikt w skokach.

- Zgadza się. Skacze w innej lidze.

Zastanawiacie się skąd taka przewaga?

- Ostatnio dowiedziałem się, dlaczego tak skacze. I wiem. Dobrze to sobie wymyślił. Na przyszły sezon może też tak spróbuję.

W Oberstdorfie - rozmawiał Tomasz Kalemba, Interia Sport

Piotr Żyła Karl-Josef Hildenbrand/DPA AFP

Piotr Żyła Foto Olimpik AFP

Piotr Żyła Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP