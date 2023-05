Piotr Żyła będzie miał swoją rolę w filmie. To może być absolutny hit

Piotr Żyła ujawnił swój kolejny talent? Zawodnik niebawem trafi na ekrany

"Była taka sytuacja, że dostałem propozycję wystąpienia w filmie i w sumie wyraziłem na to zgodę. To była dla mnie nowa przygoda, wystąpiłem w dwóch scenach i miałem okazję zobaczyć, jak to wszystko wygląda "od środka", bo nigdy wcześniej nie wiedziałem, jakie to jest przedsięwzięcie, aby nakręcić taki film. Wszystko wydaje się proste, ale tak nie jest. Jest sporo pracy, dwie sceny kręciliśmy trzy godziny, więc trzeba mieć cierpliwość" - wyznał mistrz świata z 2023 roku w rozmowie z Jastrząbpost.pl.