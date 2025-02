Piorunujące wieści nadeszły nocą. Polscy skoczkowie walczyli o medale MŚ do końca

Zainaugurowane 12 lutego mistrzostwa świata juniorów w skokach narciarskich nie przyniosły Polsce medali w dwóch pierwszych odsłonach rywalizacji - czyli w konkursach indywidualnych kobiet i mężczyzn. Panowie z kadry "Biało-Czerwonych" wlali jednak pewne nadzieje w serca kibiców - dwóch z nich znalazło się w pierwszej dziesiątce , co było obiecującym sygnałem przed "drużynówką".

Doszło do niej ostatecznie w Walentynki o godz. 23.00 według czasu polskiego (17.00 wg czasu lokalnego w Lake Placid ), choć nie obyło się bez sporych roszad. Złe warunki wietrzne sprawiły m.in., że zarzucono pomysł organizowania serii próbnej. Skoczkowie ruszyli do walki o medale "z marszu".

MŚ juniorów w Lake Placid. Pierwsza seria konkursu drużynowego - wyniki Polaków

Jako pierwszy z Polaków na belce pojawił się Klemens Joniak , który pokonał punkt konstrukcyjny i wylądował po osiągnięciu odległości 91,5 m, notując 112,8 pkt, co było naprawdę solidnym startem. Następnie Szymon Byrski skoczył krócej - 85,5 m, co dało mu 99,1 pkt.

W trzeciej grupie zaprezentował się z kolei Wiktor Szozda , który w pewnym stylu osiągnął 89,5 m i otrzymał 102,6 pkt. Na koniec tej części widowiska, jako ostatni z podopiecznych trenera Daniela Kwiatkowskiego, swą próbę oddał Kacper Tomasiak i uzyskał 90,5 m oraz 115,3 pkt, co było całkiem mocnym zamknięciem pierwszej serii.

MŚ juniorów w Lake Placid. Druga seria konkursu drużynowego - wyniki Polaków

W finałowej serii Joniak zdołał jeszcze poprawić swój wynik i osiągnął 92,5 m w naprawdę ładnym stylu - łącznie po dwóch skokach zapisał przy swym nazwisku 237 pkt. Byrski również zanotował progres i choć wciąż nie doleciał do punktu K, to jego 88 m należało zaliczyć na plus. Jego obie próby zebrały 204,6 pkt.