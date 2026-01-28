Pilny komunikat PZN. Jest skład na Puchar Świata, Maciusiak zostaje w Polsce

Już tylko jeden weekend Pucharu Świata dzieli czołowych skoczków globu od rozpoczęcia igrzysk olimpijskich. Oczy kibiców będą tym razem zwrócone na Willingen. Na niemieckim obiekcie prawdopodobnie pojawi się mniej gwiazd niż zwykle ze względu na zbliżające się igrzyska. Strategię spokojnych treningów wybrali między innymi Polacy. Dziś pojawił się oficjalny skład naszej kadry. W ojczyźnie pozostaną wszyscy wybrańcy Macieja Maciusiaka na najważniejszą zimową imprezę czterolecia, czyli Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek oraz Kamil Stoch. Wraz z nimi na pokład samolotu nie wejdzie sam selekcjoner.