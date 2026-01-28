Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pilny komunikat PZN. Jest skład na Puchar Świata, Maciusiak zostaje w Polsce

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Wielkimi krokami zbliżają się zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Zanim czołowi skoczkowie wybiorą się do Italii, czeka ich choćby jeden przystanek Pucharu Świata. W ten weekend prestiżowy zimowy cykl zagości w Willingen. Polski Związek Narciarski tuż po godzinie 12:00 opublikował skład "Biało-Czerwonych" na nadchodzącą imprezę. Zgodnie z przewidywaniami, największe gwiazdy zostają w ojczyźnie. A wraz z nimi trener Maciej Maciusiak.

Maciej Maciusiak
Maciej MaciusiakMarcin Golba/NurPhotoAFP

Już tylko jeden weekend Pucharu Świata dzieli czołowych skoczków globu od rozpoczęcia igrzysk olimpijskich. Oczy kibiców będą tym razem zwrócone na Willingen. Na niemieckim obiekcie prawdopodobnie pojawi się mniej gwiazd niż zwykle ze względu na zbliżające się igrzyska. Strategię spokojnych treningów wybrali między innymi Polacy. Dziś pojawił się oficjalny skład naszej kadry. W ojczyźnie pozostaną wszyscy wybrańcy Macieja Maciusiaka na najważniejszą zimową imprezę czterolecia, czyli Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek oraz Kamil Stoch. Wraz z nimi na pokład samolotu nie wejdzie sam selekcjoner.

"Razem ze skoczkami na PŚ pojedzie sztab Wojciecha Topora" - potwierdził Polski Związek Narciarski w komunikacie opublikowanym w środowe popołudnie. Na pięcioosobowej liście zawodników natomiast znaleźli się: Piotr Żyła, Klemens Joniak, Maciej Kot, Dawid Kubacki oraz Aleksander Zniszczoł. Pierwsze treningi w najbliższy piątek. Główne konkursy tradycyjnie w sobotę i niedzielę. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

Skład Polaków na weekend Pucharu Świata w Willingen:

Piotr Żyła, Klemens Joniak, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł

Więcej informacji wkrótce.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Zobacz również:

Kamil Stoch
Skoki Narciarskie

Definitywna decyzja ws. Stocha, PKOl wziął sprawy w swoje ręce. Szef misji wprost

Artur Gac
Artur Gac
Piotr Żyła
Piotr ŻyłaMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
Skoczek narciarski w niebieskim kombinezonie i kasku, pochylony do przodu, zjeżdża po torze rozbiegowym podczas zawodów na skoczni pokrytej fioletowym śniegiem.
Maciej KotLUKASZ SZELAG/REPORTEREast News
Sportowiec w kombinezonie narciarskim oraz kasku, przygotowany do startu w konkursie skoków narciarskich, otoczony padającym śniegiem, z wyraźnym numerem startowym na piersi.
Aleksander ZniszczołIMAGO/Dominik BerchtoldEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja