Pilny komunikat PZN. Jest skład na Puchar Świata, Maciusiak zostaje w Polsce
Wielkimi krokami zbliżają się zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Zanim czołowi skoczkowie wybiorą się do Italii, czeka ich choćby jeden przystanek Pucharu Świata. W ten weekend prestiżowy zimowy cykl zagości w Willingen. Polski Związek Narciarski tuż po godzinie 12:00 opublikował skład "Biało-Czerwonych" na nadchodzącą imprezę. Zgodnie z przewidywaniami, największe gwiazdy zostają w ojczyźnie. A wraz z nimi trener Maciej Maciusiak.
Już tylko jeden weekend Pucharu Świata dzieli czołowych skoczków globu od rozpoczęcia igrzysk olimpijskich. Oczy kibiców będą tym razem zwrócone na Willingen. Na niemieckim obiekcie prawdopodobnie pojawi się mniej gwiazd niż zwykle ze względu na zbliżające się igrzyska. Strategię spokojnych treningów wybrali między innymi Polacy. Dziś pojawił się oficjalny skład naszej kadry. W ojczyźnie pozostaną wszyscy wybrańcy Macieja Maciusiaka na najważniejszą zimową imprezę czterolecia, czyli Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek oraz Kamil Stoch. Wraz z nimi na pokład samolotu nie wejdzie sam selekcjoner.
"Razem ze skoczkami na PŚ pojedzie sztab Wojciecha Topora" - potwierdził Polski Związek Narciarski w komunikacie opublikowanym w środowe popołudnie. Na pięcioosobowej liście zawodników natomiast znaleźli się: Piotr Żyła, Klemens Joniak, Maciej Kot, Dawid Kubacki oraz Aleksander Zniszczoł. Pierwsze treningi w najbliższy piątek. Główne konkursy tradycyjnie w sobotę i niedzielę. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.
Skład Polaków na weekend Pucharu Świata w Willingen:
Piotr Żyła, Klemens Joniak, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł
Więcej informacji wkrótce.