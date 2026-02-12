Pilny apel Niewińskiego z Włoch. Chodzi o Bełtowską. "Musimy o tym pamiętać"

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Nieprawdopodobny hejt wylał się na debiutującą na igrzyskach olimpijskich Polę Bełtowską po konkursach na obiekcie HS107 w Predazzo. W sprawie młodej skoczkini interweniowali przedstawiciele Polskiego Związku Narciarskiego i Polskiego Komitetu Olimpijskiego, dziennikarze, eksperci oraz sportowcy. W tym gronie nie zabrakło Michała Niewińskiego, który wystosował bardzo ważny apel do kibiców.

Skoczek narciarski w czerwonym kombinezonie i złotym kasku podczas lądowania na skoczni, obok portret mężczyzny w szarej sportowej kurtce z logo reprezentacji Polski oraz czerwonej czapce, na tle ściany z logotypem olimpijskim.
Michał Niewiński broni Poli BełtowskiejX/arturgac, FOT.EXPANewspix.pl
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

6 lutego oficjalnie rozpoczęły się 25. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie Cortinie d'Ampezzo. Polskę na tej imprezie reprezentuje pięciu przedstawicieli ze świata skoków narciarskich - Kacper Tomasiak, Paweł WąsekKamil Stoch oraz podopieczne Marcina Bachledy, Anna Twardosz i Pola Bełtowska.

Pierwsza z pań w debiucie na arenie olimpijskiej zaprezentowała się znakomicie i zajęła dziesiąte miejsce w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej, co było najlepszym jak do tej pory polskim występem na igrzyskach olimpijskich, jeśli chodzi o skoki narciarskie kobiet.

Młodsza z pań nie miała już tyle szczęścia i rywalizację zakończyła na ostatniej, pięćdziesiątej pozycji. Dziewiętnastolatka nie poradziła sobie z presją także podczas poniedziałkowego konkursu mikstów, w którym o medale walczyła u boku Anny Twardosz, Pawła Wąska i Kacpra Tomasiaka. Biało-Czerwoni zmagania zakończyli na jedenastym miejscu, co rozjuszyło wielu kibiców.

Po zakończeniu konkursu największa fala krytyki spadła właśnie na Polę Bełtowską. Wkrótce potem stało się jasne, że miarka się przebrała, a interweniować musiał zarówno Polski Związek Narciarski, jak i Polski Komitet Olimpijski. Działacze zgodnie podkreślili, że takie zachowanie ze strony "fanów" absolutnie nie powinno mieć miejsca.

Zgotowali piekło polskiej olimpijce. Ten obrazek pokazał, jacy jesteśmy naprawdę

Pola Bełtowska ofiarą hejtu. Michał Niewiński apeluje do kibiców, prosi o jedno

Do apelu błyskawicznie dołączyli dziennikarze, eksperci oraz inni sportowcy, na czele z Michałem Niewińskim. Wysłannik Interii Artur Garc zamieścił w mediach społecznościowych nagranie z udziałem łyżwiarza, który zwrócił się bezpośrednio do kibiców w sprawie młodej skoczkini narciarskiej i hejtu na jej osobę.

"Chciałbym powiedzieć, że my, cała rodzina olimpijska, stoimy murem za Polą. (...) To, co z czym ona się spotkała, nie życzę nikomu, żeby musiał doświadczyć takich opinii ludzi, którzy tak naprawdę widzą tylko ułamek tego, z czym ona musi mierzyć każdego dnia. Trzeba pamiętać, że poświęcamy setki godzin treningów każdego roku na to, żeby zaprezentować się dobrze i w tym momencie po prostu jej nie wyszło. Więc przestańmy ją ukrzyżowywać i po prostu pomóżmy jej w tej ciężkiej chwili, bo równie dobrze każdy inny sportowiec może być na tym miejscu, nawet wasz największy idol. Musimy o tym pamiętać" - ogłosił.

Młoda Polka ofiarą linczu, mistrzyni olimpijska ruszyła z pomocą. Poszło w świat

Zawodnik w stroju narciarskim ląduje na śniegu podczas zawodów olimpijskich w skokach narciarskich, rozstawiając szeroko narty w pozycji telemarkowej, w tle jednolita biała powierzchnia śniegu.
Pola BełtowskaHANNIBAL HANSCHKE/EPAPAP
Skoczkini narciarska w białym kombinezonie i kasku z goglami, trzymająca narty na ramieniu oraz machająca ręką w kierunku aparatu, wokół niej rozmyte sylwetki innych osób oraz elementy trybun.
Pola BełtowskaTadeusz Mieczyński/PZNmateriały prasowe
Michał Niewiński
Michał NiewińskiRafał Oleksiewiczmateriały prasowe
Nikola Mazur: Niedosyt po występie Damiana Żurka może być motywującyPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja