Pilny apel Niewińskiego z Włoch. Chodzi o Bełtowską. "Musimy o tym pamiętać"

6 lutego oficjalnie rozpoczęły się 25. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie Cortinie d'Ampezzo. Polskę na tej imprezie reprezentuje pięciu przedstawicieli ze świata skoków narciarskich - Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Kamil Stoch oraz podopieczne Marcina Bachledy, Anna Twardosz i Pola Bełtowska.

Pierwsza z pań w debiucie na arenie olimpijskiej zaprezentowała się znakomicie i zajęła dziesiąte miejsce w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej, co było najlepszym jak do tej pory polskim występem na igrzyskach olimpijskich, jeśli chodzi o skoki narciarskie kobiet.

Młodsza z pań nie miała już tyle szczęścia i rywalizację zakończyła na ostatniej, pięćdziesiątej pozycji. Dziewiętnastolatka nie poradziła sobie z presją także podczas poniedziałkowego konkursu mikstów, w którym o medale walczyła u boku Anny Twardosz, Pawła Wąska i Kacpra Tomasiaka. Biało-Czerwoni zmagania zakończyli na jedenastym miejscu, co rozjuszyło wielu kibiców.

Po zakończeniu konkursu największa fala krytyki spadła właśnie na Polę Bełtowską. Wkrótce potem stało się jasne, że miarka się przebrała, a interweniować musiał zarówno Polski Związek Narciarski, jak i Polski Komitet Olimpijski. Działacze zgodnie podkreślili, że takie zachowanie ze strony "fanów" absolutnie nie powinno mieć miejsca.

Pola Bełtowska ofiarą hejtu. Michał Niewiński apeluje do kibiców, prosi o jedno

Do apelu błyskawicznie dołączyli dziennikarze, eksperci oraz inni sportowcy, na czele z Michałem Niewińskim. Wysłannik Interii Artur Garc zamieścił w mediach społecznościowych nagranie z udziałem łyżwiarza, który zwrócił się bezpośrednio do kibiców w sprawie młodej skoczkini narciarskiej i hejtu na jej osobę.

"Chciałbym powiedzieć, że my, cała rodzina olimpijska, stoimy murem za Polą. (...) To, co z czym ona się spotkała, nie życzę nikomu, żeby musiał doświadczyć takich opinii ludzi, którzy tak naprawdę widzą tylko ułamek tego, z czym ona musi mierzyć każdego dnia. Trzeba pamiętać, że poświęcamy setki godzin treningów każdego roku na to, żeby zaprezentować się dobrze i w tym momencie po prostu jej nie wyszło. Więc przestańmy ją ukrzyżowywać i po prostu pomóżmy jej w tej ciężkiej chwili, bo równie dobrze każdy inny sportowiec może być na tym miejscu, nawet wasz największy idol. Musimy o tym pamiętać" - ogłosił.

Pola Bełtowska HANNIBAL HANSCHKE/EPA PAP

Pola Bełtowska Tadeusz Mieczyński/PZN materiały prasowe

Michał Niewiński Rafał Oleksiewicz materiały prasowe

