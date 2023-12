Mimo że Apoloniusz Tajner nie jest już prezesem Polskiego Związku Narciarskiego, a od października ma zupełnie nowe obowiązki i zasiada w poselskich ławach, wciąż z uwagą śledzi to, co dzieje się w środowisku skoków. Przed dwoma tygodniami podzielił się słodko-gorzką diagnozą . Przewidywał, że podopieczni Thomasa Thurnbichlera za szybko nie odzyskają dobrej dyspozycji, ale nie wykluczył, że ta przyjdzie na przełomie roku.

"Na cuda nie ma co liczyć. Nie wskoczymy jeszcze do czołówki. Niemcy, Austriacy i Kobayashi, to jest ta grupa, która będzie dominować. Ciężko będzie ich w grudniu przeskoczyć. Realne jest jednak to, że na Turnieju Czterech Skoczni będzie inaczej, że my będziemy już dobrze skakać" - mówił dla Polsatu Sport.