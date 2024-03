Pilne wieści w sprawie walki Żyły z Peszką. Pojedynek się nie odbędzie

Kibice będą zawiedzeni. Piotr Żyła nie zawalczy ze Sławomirem Peszką

- Nie zdradzam, ale bardzo chcielibyśmy zobaczyć tę walkę i będziemy próbować do niej doprowadzić. To by była fajna walka - powiedziała kilka dni temu w rozmowie z "Super Expressem" Lexy Chaplin.

Thomas pozwoli na walkę. Nawet się cieszy, że coś będę robił. Pozwolić pozwoli, ale czy to wyjdzie, to nie wiadomo. Jeszcze nie wszystko dogadane

Wiele wskazuje jednak na to, że do walki Żyły z Peszką nie dojdzie w tym roku . Według nieoficjalnych informacji federacja Clout MMA ma problemy finansowe.

To, że nie dojdzie do walki skoczka z byłym piłkarzem, na pewno nie nie ucieszy fanów takich widowisk. Sami zawodnicy też pewnie są szczęśliwi, bo obok nosa może im przejść wielka kasa. Za to na pewno odetchnęli w Polskim Związku Narciarskim, bo pomysł walki w momencie, gdy jest on czynnym zawodnikiem, Żyły nie do końca im się podobał.