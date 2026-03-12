Pilne ogłoszenie PZN, i to dzień przed startem. Zmiana w polskim składzie
Już w piątek rozpocznie się kolejny weekend Pucharu Świata w skokach narciarskich. Najlepszych skoczków będzie gościć Oslo, gdzie mieści się słynny obiekt Holmenkollbakken. Na starcie zobaczymy sześciu naszych zawodników, lecz dzień przed startem rywalizacji skład polskiej kadry uległ zmianie. Polski Związek Narciarski przekazał, że w ostatniej chwili Dawida Kubackiego zastąpi Aleksander Zniszczoł.
Powoli do końca zbliża się sezon 2025/2026 Pucharu Świata w skokach narciarskich. Rywalizacja toczyć się będzie jeszcze w trzech miejscach - Oslo, Vikersund i Planicy, gdzie tradycyjnie odbędzie się ostatni weekend całej kampanii. W piątek natomiast rozpocznie się rywalizacja w pierwszej z wymienionych lokacji, czyli Oslo.
W stolicy Norwegii mieści się skocznia Holmenkollbakken. Na starcie nie zabraknie Polaków, którzy mieli wziąć udział w sześcioosobowym składzie - Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Maciej Kot, Piotr Żyła, Kamil Stoch i Kacper Tomasiak. Dzień przed pierwszymi treningami oraz kwalifikacjami do sobotniego konkursu Polski Związek Narciarski przekazał jednak, że w kadrze będzie zmiana.
Kubacki nie wystartuje, Zniszczoł w jego miejsce
Jak poinformowano za pośrednictwem mediów społecznościowych w ostatniej chwili z zespołu na tę rywalizację wypadł Dawid Kubacki. Jego miejsce zajmie inny doświadczony skoczek, Aleksander Zniszczoł. W komunikacie nie podano jednak powodów ani żadnych szczegółów tej decyzji.
- Nastąpiła zmiana w składzie skoczków na PŚ w Oslo. Aleksander Zniszczoł zastąpi Dawida Kubackiego - czytamy.
