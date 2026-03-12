Pilne ogłoszenie PZN, i to dzień przed startem. Zmiana w polskim składzie

Powoli do końca zbliża się sezon 2025/2026 Pucharu Świata w skokach narciarskich. Rywalizacja toczyć się będzie jeszcze w trzech miejscach - Oslo, Vikersund i Planicy, gdzie tradycyjnie odbędzie się ostatni weekend całej kampanii. W piątek natomiast rozpocznie się rywalizacja w pierwszej z wymienionych lokacji, czyli Oslo.

W stolicy Norwegii mieści się skocznia Holmenkollbakken. Na starcie nie zabraknie Polaków, którzy mieli wziąć udział w sześcioosobowym składzie - Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Maciej Kot, Piotr Żyła, Kamil Stoch i Kacper Tomasiak. Dzień przed pierwszymi treningami oraz kwalifikacjami do sobotniego konkursu Polski Związek Narciarski przekazał jednak, że w kadrze będzie zmiana.

Kubacki nie wystartuje, Zniszczoł w jego miejsce

Jak poinformowano za pośrednictwem mediów społecznościowych w ostatniej chwili z zespołu na tę rywalizację wypadł Dawid Kubacki. Jego miejsce zajmie inny doświadczony skoczek, Aleksander Zniszczoł. W komunikacie nie podano jednak powodów ani żadnych szczegółów tej decyzji.

- Nastąpiła zmiana w składzie skoczków na PŚ w Oslo. Aleksander Zniszczoł zastąpi Dawida Kubackiego - czytamy.

