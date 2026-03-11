Pilne doniesienia ws. mistrza olimpijskiego. Szansa dla Żyły i Stocha

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Jan Hoerl w Predazzo sięgnął po mistrzostwo olimpijskie w duetach, później odpuścił starty na skoczni mamuciej w Bad Mitterndorf, do rywalizacji wrócił dopiero w Lahti. I chociaż w Finlandii punktował, to kilka dni po zawodach pojawiły się kolejne niepokojące doniesienia ws. austriackiego skoczka. Doniesienia, które oznaczają też ważną wiadomość dla Piotra Żyły i Kamila Stocha.

Jan Hoerl w kombinezonie narciarskim ląduje po skoku, w tle ośnieżona skocznia ze śladami nart.
Jan HoerlGEORG HOCHMUTH/APAAFP

Austriacy nie mieli sobie równych podczas konkursu duetów podczas ostatnich zimowych igrzysk olimpijskich - Jan Hoerl i Stephan Embacher z przewagą ponad 20 punktów wygrali z Pawłem Wąskiem i Kacprem Tomasiakiem. Trzecie miejsce zajęli wówczas Johann Andre Forfang i Kristoffer Eriksen Sundal z Norwegii.

Po zakończeniu najważniejszej imprezy czterolecia większość skoczków wróciła do rywalizacji w Pucharze Świata. Większość, bo Jan Hoerl odpuścił start przed własną publicznością w Bad Mitterndorf.

"Jan Hoerl tym razem nie wystąpi. W ostatnim czasie dały o sobie znać problemy z plecami. Potrzebuje więc jeszcze trochę czasu, aby - miejmy nadzieję - wrócić do Pucharu Świata w pełni sił. Po zdobyciu złota na igrzyskach ta dodatkowa przerwa na pewno ma sens" - przekazał wówczas Andreas Widhoelzl w komunikacie austriackiego związku narciarskiego.

    Jan Hoerl kończy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich

    27-letni zawodnik, który w trwającym sezonie trzykrotnie stawał na podium indywidualnego konkursu Pucharu Świata (trzykrotnie był drugi), do rywalizacji wrócił w Lahti. Tam indywidualnie zajmował 19. i 6. miejsce, a razem z Danielem Tschofenigiem wygrał zmagania duetów. Wydawało się, że wszystko wróciło do normy, a Hoerl, który obecnie zajmuje ósme miejsce w klasyfikacji generalnej, powalczy o to, by zakończyć sezon w TOP 6. Do szóstego Anze Laniska traci bowiem niespełna 60 punktów.

    Tak się jednak nie stanie, niepokojące doniesienia ws. Austriaka w środę 11 marca przekazał Dominik Formela ze Skijumping.pl.

    Jan Hoerl z powodu problemów z plecami przedwcześnie kończy sezon. Z polskiego punktu widzenia – zwalnia się jedno miejsce w finałowym konkursie sezonu w Planicy. A na granicy są Kamil Stoch czy Piotr Żyła
    przekazał.

    Wzmianka o Stochu i Żyle nie jest przypadkowa. W finałowym konkursie w Planicy wystąpi bowiem 30 najlepszych zawodników klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Stoch jest obecnie 28. z 182 punktami na koncie, Żyła plasuje się na 30. pozycji, wywalczył do tej pory 160 "oczek". Nasi doświadczeni zawodnicy muszą jednak oglądać się za rywali, 31. Jason Colby ma 147 punktów, 32. Yukiya Sato 138. Absencja Hoerla oznacza jednak, że szanse "Biało-Czerwonych" na start w ostatnim konkursie sezonu wzrastają.

    Zawodnik w białym kombinezonie i złotym kasku wykonuje skok narciarski nocą, widoczne logo igrzysk olimpijskich na piersi oraz numer startowy 44. Skoczek unosi się w powietrzu z rozstawionymi nartami, w tle ciemne nocne niebo.
    Jan HoerlPhoto by CROSNIER JULIEN / KMSP / KMSP via AFPAFP
    Jan Hoerl
    Jan HoerlJUSSI NUKARILEHTIKUVAAFPAFP
    Dwóch młodych mężczyzn ubranych w olimpijskie stroje zimowe trzyma w zębach złote medale, uśmiechając się do aparatu. Na ich kurtkach widoczne są logo reprezentacji i symbole olimpijskie, a całość utrzymana jest na jasnym tle.
    Stephan Embacher i Jan HoerlTOBIAS SCHWARZAFP
