Ja myślę, że on cały czas jest nastawiony na skoki. Nawet jakby do tej walki doszło, bo jest o tym coraz głośniej, to na pewno musiałby dostać przyzwolenie od związku. Tym bardziej, że ma z nami kontrakt podpisany. Jeśli coś takiego miałoby być, to jedynie na wiosnę, od razu teraz po sezonie, bo później musiałby się przygotować do kolejnego sezonu

~ stwierdził prezes PZN