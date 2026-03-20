Pierwszy taki skok Tomasiaka. Rekord życiowy Polaka, a potem do akcji wkroczył Prevc

Weekend na skoczni w Oslo był kompletnie szalony. Olimpijska skocznia jak zawsze okazała się bardzo kapryśna. Przekonali się o tym Polacy na czele z Kamilem Stochem, ale także inni bardzo mocni skoczkowie. Wystarczy napisać, że pierwsze zawody wygrał Gregor Deschwanden.

Dla Szwajcara był to premierowy triumf w zawodach rangi Pucharu Świata. W kolejnych... nie wszedł nawet do drugiej serii. Trudne chwile w Oslo przeżywał także Domen Prevc. Lider klasyfikacji generalnej bez wątpienia nie powinien mieć takich problemów w następnych dwóch tygodniach.

Tomasiak zadebiutował na lotach. Żyła najlepszy

W tym czasie bowiem skoczkowie rywalizować będą na dwóch "mamutach". W ten weekend przyszedł czas walki w Vikersund. Maciej Maciusiak powołał: Kamila Stocha, Aleksandra Zniszczoła, Pawła Wąska, Piotra Żyłę, Macieja Kota oraz Kacpra Tomasiaka, dla którego był to debiut na tak dużej skoczni.

Na piątek zaplanowano trzy serie treningowe. Jako pierwszy na rozbiegu pojawił się Zniszczoł, który ruszał z 12. belki. Trafił na korzystne warunki, ale pofrunął jedynie na odległość 175. metrów. Po nim przyszła kolej Pawła Wąska, który nie potrafi wrócić do formy z igrzysk olimpijskich.

To potwierdziło się także w tym skoku. Nasz wicemistrz olimpijski wylądował już na odległości 133. metrów. Po Wąsku debiutował Kacper Tomasiak. 19-letni multimedalista olimpijski zakończył lot pół metra przed granicą 180. metrów. Kolejnym w tej polskiej serii był Maciej Kot.

Doświadczony skoczek pofrunął na odległość 185. metrów i wysunął się na prowadzenie w polskiej rywalizacji. To zmieniło się wraz z lotem Kamila Stocha, który ruszał już z 14. belki. Trzykrotny mistrz olimpijski osiągnął 196. metrów przy dość przeciętnych warunkach, co pozwoliło mu wyprzedzić Kota o kilka punktów.

Na górze skoczni z Polaków pozostał już tylko Piotr Żyła, który jest naszym najlepszym lotnikiem. Kolejny raz to potwierdził, bo w pierwszej piątkowej próbie osiągnął 206. metrów. Została już tylko walka o wygraną. Tutaj zgodnie z oczekiwaniami wątpliwości nie zostawił Domen Prevc. Słoweniec jako jedyny ruszał z 11. belki i pofrunął aż na odległość 245. metrów.

Wyniki I treningu w Vikersund:

1. Domen Prevc - 164.3 pkt

2. Isak Andreas Langmo - 131.2 pkt

3. Stefan Kraft - 125.7 pkt

...

18. Piotr Żyła - 101.4 pkt

27. Kamil Stoch - 90.9 pkt

31. Maciej Kot - 85.7 pkt

39. Kacper Tomasiak - 77.0 pkt

40. Aleksander Zniszczoł - 75.0 pkt

52. Paweł Wąsek - 28.9 pkt

Druga seria treningowa rozpoczęła się z rozbiegu ustawionego dwa stopnie wyżej, mimo faktu, że wiatr naprawdę wydatnie pomagał skoczkom. Znów nie potrafili tego wykorzystać Zniszczoł oraz Wąsek. Ten pierwszy osiągnął bowiem 188. metrów, a ten drugi wylądował ponad dwadzieścia metrów bliżej.

Blisko Zniszczoła znalazł się Kacper Tomasiak, który trafił na nieco gorsze warunki, ale pofrunął na odległość 186,5. metra. Tym samym nastolatek ustanowił swój nowy rekord życiowy w długości skoku, choć bez wątpienia jednym z celów na ten weekend jest przekroczenie granicy 200. metra.

Do tej nie doleciał także Maciej Kot, któremu zmierzono 194,5. metra i w tamtym momencie plasował się najwyżej z Polaków. Tym razem nie zmieniło się to także po próbie Kamila Stocha, który trafił na słabe warunki. W tych zdołał dolecieć ledwie na 186. metr. Notę miał jednak nieznacznie niższą od Kota.

Na górze skoczni pozostał już tylko Piotr Żyła. Ten ponownie udowodnił, że loty bardzo lubi. Trafił na dobre warunki i je wykorzystał, lądując na odległości 208. metrów. W kontekście walki o wygraną wątpliwości nie było. Domen Prevc z dziewiątej belki pofrunął aż na odległość 234,5. metra i znokautował konkurencję.

Wyniki II treningu w Vikersund:

1. Domen Prevc - 187.5 pkt

2. Stephan Embacher - 155.4 pkt

3. Andreas Wellinger - 150.2 pkt

...

22. Piotr Żyła - 113.0 pkt

40. Maciej Kot - 96.1 pkt

42. Kamil Stoch - 94.3 pkt

44. Kacper Tomasiak - 85.5 pkt

45. Aleksander Zniszczoł - 84.0 pkt

53. Paweł Wąsek - 59.8 pkt

Najpiękniejsze bramki polskich drużyn w Lidze Konferencji. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport