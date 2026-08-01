Pierwszy sprawdzian skoczków, Tomasiak uspokaja. Padły ważne słowa o Horngacherze

Po kilku miesiącach przerwy od sezonu zimowego skoczkowie narciarscy wrócili do międzynarodowej rywalizacji. Inauguracja Letniego Grand Prix odbyła się w Wiśle, gdzie na skoczni im. Adama Małysza rozegrano pierwszy konkurs indywidualny.

Najlepszy okazał się Naoki Nakamura. Drugie miejsce zajął Marco Worgotter, a trzecie Gregor Deschwanden. Wśród Polaków nie było niespodzianki - najwyżej sklasyfikowany został Kacper Tomasiak, który zakończył rywalizację na 7. miejscu.

- Rzeczywiście może to być pewnego rodzaju sprawdzian. Do tych zawodów podchodziliśmy jak do każdych innych, ale w ostatnim tygodniu treningów było ich trochę więcej. Nadal jesteśmy jednak w okresie przygotowawczym, a nie stricte startowym, dlatego forma fizyczna nie jest jeszcze taka, jaka powinna być zimą. Mimo wszystko przed samymi zawodami zawsze podchodzimy do nich tak samo poważnie - ocenił po konkursie.

Kacper Tomasiak najlepszy z Polaków. "Nie ma powodów do obaw"

W pierwszej serii Tomasiak uzyskał 119,5 metra. Znacznie lepiej zaprezentował się w drugiej próbie, lądując na 128. metrze i awansując o kilka pozycji. Zarówno trener Maciej Maciusiak, jak i sam zawodnik przyznali jednak, że nie były to jeszcze idealne skoki.

- Tak, te skoki z treningu na trening są coraz lepsze, ale nadal brakuje im stabilności. Jak to zwykle latem bywa, te bardzo dobre próby przeplatają się ze słabszymi. Dlatego jeszcze nie są na takim poziomie, na jakim chciałbym, żeby były. Na treningach zdarzają się już naprawdę bardzo dobre skoki, więc teraz najważniejsze jest ustabilizowanie tego wszystkiego. Ale o tej porze roku zazwyczaj tak właśnie to wygląda, więc nie ma powodów do obaw - wyznał.

Podczas sobotnich zawodów skoczkowie musieli zmierzyć się nie tylko z rywalami, ale także z wyjątkowo wysoką temperaturą. W Wiśle od rana panował upał, a słupki rtęci przekraczały 30 stopni Celsjusza. To zupełnie inne warunki niż te, z którymi zawodnicy mają do czynienia zimą.

- Zazwyczaj na treningach jest trochę trudniej, bo przerwy między skokami są krótsze i praktycznie cały czas jesteśmy w kombinezonach. Na zawodach jest więcej czasu między seriami, można zdjąć kombinezon, chwilę odpocząć w szatni, a nie siedzieć cały czas na słońcu. Pod tym względem zawody są trochę łatwiejsze, chociaż ja i tak zdecydowanie bardziej wolę zimę - ocenił.

Tomasiak o współpracy z Horngacherem. "Wniósł ogromną wiedzę"

Poprzedni sezon był dla Kacpra Tomasiaka prawdziwym przełomem. Mimo zaledwie 19 lat wyrósł na jednego z liderów reprezentacji Polski, regularnie punktując w zawodach Pucharu Świata. Szczególnym osiągnięciem był dla niego debiut na igrzyskach olimpijskich we Włoszech, skąd wrócił z trzema medalami.

- Na pewno po zakończeniu sezonu zimowego było trochę więcej czasu na odpoczynek. Teraz takich chwil jest już mniej, ale i tak w porównaniu z zimą, kiedy zawody odbywają się praktycznie co tydzień, tego odpoczynku jest zdecydowanie więcej - dodał.

Podczas zawodów w Wiśle w Letnim Grand Prix zadebiutowali Łukasz Łukaszczyk i Kamil Waszek. Mimo młodego wieku Tomasiak ma już zdecydowanie większe doświadczenie na arenie międzynarodowej. Zapytany, czy młodsi koledzy proszą go o rady, odpowiedział:

- To chyba każdemu się zdarza. Nie umiem jednak podać jednej odpowiedzi ani rady dla innych, bo każdy radzi sobie z tym trochę inaczej.

W tym sezonie polscy skoczkowie oraz sztab szkoleniowy mogą liczyć na wsparcie Stefana Horngachera, który po siedmiu latach wrócił do współpracy z Polskim Związkiem Narciarskim w roli koordynatora systemu szkolenia. Tomasiak nie ukrywa, że obecność Austriaka ma duży wpływ na funkcjonowanie całej kadry.

Na pewno wniósł bardzo dużo do całego sztabu. Trenerzy bardzo dużo ze sobą rozmawiają, analizują i wspólnie ustalają różne rzeczy. Stefan wniósł do tego zespołu ogromną wiedzę. My jako zawodnicy dostajemy już konkretne i proste wskazówki, bo wcześniej trenerzy wszystko między sobą dokładnie analizują. Każdy wnosi coś od siebie, więc nie ma problemu z komunikacją. Wręcz przeciwnie - to, że trenerów jest więcej, bardzo nam pomaga. Dzięki temu nasze skoki są analizowane z kilku różnych perspektyw i łatwiej dostrzec szczegóły

- Myślę, że pełni rolę takiego dodatkowego trenera. Oczywiście dużo pracuje również z kadrą B i juniorami, więc nie poświęca całej uwagi tylko nam. Jest koordynatorem wszystkich kadr, ale jednocześnie pracuje też jak trener. Bardzo dużo z tego korzystamy. Nie jest z nami cały czas, bo współpracuje również z pozostałymi grupami, ale i tak wnosi bardzo dużo. To, co robi, jest naprawdę wartościowe. Myślę, że jestem zadowolony z naszej współpracy - dodał.

Z Wisły - Natalia Kapustka, Interia Sport

Kacper Tomasiak Andrzej Banas/Polska Press/East News East News

Kacper Tomasiak Marcin Bulanda Newspix.pl

Kacper Tomasiak Julia Piątkowska Newspix.pl





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