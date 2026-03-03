Pierwsze złoto dla Tomasiaka? Wielkie gwiazdy na liście. Stoch mógł tylko pomarzyć

Maciej Brzeziński

Kacper Tomasiak powalczy w Lillehammer o złoty medal mistrzostw świata juniorów. 19-latek nie ma na swoim koncie tego tytułu, choć już trzykrotnie brał udział w tej imprezie. Zresztą "polskich sukcesów" w tej imprezie było niewiele. Kamil Stoch i Adam Małysz nie przywieźli indywidualnego medalu, a polscy kibice najczęściej wspominają wielką sensację z 2004 roku.

Kacper Tomasiak powalczy o historyczne złoto MŚ juniorów w Lillehammer
Kacper Tomasiak powalczy o historyczne złoto MŚ juniorów w LillehammerIwańczukEast News

Kacper Tomasiak w wielkim stylu rozpoczął seniorską karierę w skokach narciarskich. 19-latek od początku sezonu 2025/26 był liderem polskiej kadry, a na igrzyskach olimpijskich w Predazzo wywalczył trzy medale (srebro i brąz indywidualnie oraz srebro w konkursie duetów wspólnie z Pawłem Wąskiem).

Dla młodego Polaka imprezą docelową w tym sezonie nie miały być włoskie igrzyska, a mistrzostwa świata juniorów, które odbędą się w norweskim Lillehammer. Tomasiak znalazł się w kadrze na te zawody i jest jednym z faworytów, aby wywalczyć medal. Głównym rywalem Polaka wydaje się być Stephan Embacher, który jest już dwukrotnym mistrzem świata juniorów (2024, 2025). Austriak jest w również w świetnej formie i należy spodziewać się zaciętej walki na skoczni Lysgaardsbakken.

Tomasiak "pożre" rekordy Małysza i Stocha? Wynik mistrza zagrożony, tygodnie prawdy

Czwarte podejście Tomasiaka. Polak w końcu ze złotem?

Tomasiak zna już smak rywalizacji na juniorskim czempionacie. Będzie to dla niego czwarte i zarazem pewnie ostatnie podejście do walki o mistrzostwo świata wśród juniorów. W 2023 roku w Whistler zajął 4. miejsce. Rok później w Planicy był na 26. pozycji, a przed rokiem w Lake Placid zajął 8. miejsce.

Mistrzami świata juniorów w skokach narciarskich były takie legendy, jak Matti Nykanen (1981), Janne Ahonen (1993,1994), Thomas Morgenstern (2003) czy Gregor Schlierenzauer (2006).

    Stoch i Małysz bez sukcesu. Polska sensacja w Norwegii

    Czasami dochodziło jednak do wielkich niespodzianek. Największą z nich wydaje się być zwycięstwo Mateusza Rutkowskiego w 2004 roku w norweskim Strynie. Pokonał on w wielkim stylu wówczas urzędującego MŚ Morgensterna i Olli Pekkalę. Kariera Rutkowskiego nie potoczyła się jakby sobie wymarzył. Skoczek szybko zakończył przygodę ze skokami, a na początku stycznia 2024 roku doszło do tragedii. Rutkowski w wieku 37 lat zmarł na skutek nagłego zatrzymania krążenia,

    Warto podkreślić, że w tamtej edycji udział brał także Kamil Stoch, który zawody indywidualne zakończył na 16. miejscu. Stoch zresztą czterokrotnie brał udział w mistrzostwach świata juniorów. W 2001 roku w Karpaczu był 41., rok później w Solleftea zajął 26. miejsce. Ostatni raz rywalizował w 2005 roku w Rovaniemi. Wówczas zajął 8. pozycję. Trzykrotny mistrz olimpijski, który za kilka tygodni oficjalnie zakończy karierę, ma dwa srebrne medale z tej imprezy, ale wywalczone wspólnie z kolegami z drużyny.

    Zbyt dobrych wspomnień z mistrzostw świata juniorów nie ma także Adam Małysz. "Orzeł z Wisły" dwukrotnie brał w nich udział. W Breitenwang w 1994 roku uplasował się na 46. miejscu, a rok później w Gallivare był 10.

    "Polskie medale" na mistrzostwach świata. Tylko dwa złota

    Juniorską potęgą w skokach narciarskich są Austriacy, którzy mają w swoim dorobku aż 61 medali (24 złote, 18 srebrnych i 19 brązowych). Polacy w klasyfikacji medalowej ustępują jeszcze Niemcom, Finom, Słoweńcom, Japończykom, Norwegom i Włochom.

    "Biało - Czerwoni" w młodzieżowej rywalizacji wywalczyli 15 medali - 6 indywidualnych i 9 drużynowych. Krążki z najcenniejszego kruszcu zdobyli wyżej wspomniany Rutkowski, a także Jakub Wolny w 2014 roku oraz nasze drużyna na tej samej imprezie. Indywidualne wicemistrzostwo świata wywalczyli: Maciej Kot (2009), Aleksander Zniszczoł (2012) i Klemens Murańka (2013). Ostatnim medalistą z Polski był Jan Habdas, który w 2023 roku wywalczył brązowy medal.

    Czy w Lillehammer powiększy się nasz dorobek medalowy? Oprócz Kacpra Tomasiaka o medale walczyć będzie także czterech innych Polaków: Konrad Tomasiak, Szymon Sarniak, Kamil Waszek i Łukasz Łukaszczyk.

    Indywidualny konkurs w Lillehammer zaplanowano na czwartek (5 marca), godz. 16:30. Relacje tekstowe "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

