Pierwsze konkursy PŚ jeszcze w listopadzie. W Wiśle trwa produkcja śniegu

Skoki Narciarskie

Do grudniowych konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle pozostał już mniej niż miesiąc. Organizatorzy już teraz muszą zadbać o to, aby we właściwym czasie na skoczni leżała odpowiednia ilość śniegu. Na obiekcie im. Adama Małysza trwa produkcja sztucznego śniegu.

