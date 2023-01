Pierwsza taka sytuacja od 13 lat. Wielki sukces skoczka w Bad Mitterndorf

Jewhen Marusiak swoich szans w Pucharze Świata próbuje od sezonu 2019/2020, ale do tej pory miał problem z regularnym kwalifikowaniem się do konkursów. Tak jest również w tegorocznej odsłonie rywalizacji, a przed zawodami w Bad Mitterndorf mało kto spodziewał się, że 22-latka stać na osiągnięcie dobrego wyniku.

Jewhen Marusiak z pierwszymi punktami Pucharu Świata

Ukrainiec z dobrej strony pokazał się już w sobotnich treningach, kiedy to lotem na 200,5 m pobił rekord kraju. Kwalifikacje zakończył z kolei na 43. pozycji, tracąc zaledwie sześć punktów do Zaka Mogela, który zajął 40., czyli ostatnie premiowane awansem do konkursu, miejsce.