Piękny konkurs Polaków w Wiśle i spory awans. Debiut doświadczonego reprezentanta

Cóż to były za emocje dla polskich kibiców! Piotr Żyła na półmetku konkursu zajmował drugie miejsce, ale niestety, nie udało mu się utrzymać wysokiej pozycji. Ostatecznie zakończył zawody na 7. pozycji, co było jego najlepszym wynikiem w tym sezonie. Najlepszy wynik w swoim debiucie w Pucharze Świata zanotował także Kacper Tomasiak, który był 5.

Skoki narciarskie. Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po konkursie w Wiśle [TABELA]

Niedzielny konkurs w Wiśle zmazał złe wrażenie, jakie mieli polscy kibice po tym, co działo się na skoczni w sobotę. Świetnie, bo nieomal na medal spisali się Piotr Żyła i Kacper Tomasiak, z dobrej strony pokazał się także Maciej Kot, który zajął ostatecznie 14. miejsce. Punktowali też Paweł Wąsek (25. miejsce) i Kamil Stoch (27. miejsce).

Do sporych zmian doszło w tabeli klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Domen Prevc wyszedł na prowadzenie przed kolegę z reprezentacji, Anze Laniska. Co jednak najważniejsze, o dwie pozycje w rankingu awansował Kacper Tomasiak. Swoje pierwsze punkty w tej edycji walki o Kryształową Kulę zdobył także Maciej Kot.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po 6 z 30 konkursów:

1. Domen Prevc (SŁO) - 470 pkt

2. Anze Lanisek (SŁO) - 438 pkt

3. Ryoyu Kobayashi (JAP) - 406 pkt

4. Philipp Raimund (NIE) - 314 pkt

5. Daniel Tschofenig (AUS) - 308 pkt

6. Ren Nikaido (JAP) - 243 pkt

7. Felix Hoffmann (NIE) - 241 pkt

8. Stefan Kraft (AUS) - 234 pkt

9. Jan Hoerl (AUS) - 227 pkt

10. Stephan Embacher (AUS) - 221 pkt

...

14. Kacper Tomasiak - 124 pkt

21. Kamil Stoch - 77 pkt

22. Piotr Żyła - 76 pkt

31. Dawid Kubacki - 28 pkt

37. Maciej Kot - 18 pkt

39. Paweł Wąsek - 13 pkt

Skoki narciarskie. Klasyfikacja Pucharu Narodów po konkursie w Wiśle [TABELA]

W klasyfikacji Pucharu Narodów wciąż prowadzą Austriacy, którzy jednak w ostatnim czasie, pod nieobecność Stefana Krafta, nie radzą sobie tak dobrze, jak w pierwszych konkursach sezonu. Powoli w klasyfikacji gonią ich Słoweńcy, a za nimi plasują się prezentujący coraz lepszą formę Japończycy.

Polacy zajmują piąte miejsce i mogą czuć na plecach oddech Norwegów. W następny weekend Biało-Czerwoni powalczą o kolejne punkty podczas zawodów w Klingenthal.

Klasyfikacja Pucharu Narodów po 6 z 30 konkursów:

1. Austria - 1337 pkt.

2. Słowenia - 1197 pkt.

3. Japonia - 1028 pkt.

4. Niemcy - 840 pkt.

5. Polska - 403 pkt.

6. Norwegia - 392 pkt.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Piotr Żyła (L) i Kacper Tomasiak (P) uplasowali się w czołowej dziesiątce konkursu w Wiśle Grzegorz Momot/East News/Andrzej Iwanczuk/REPORTER PAP

Maciej Kot MAREK DYBAS/REPORTER East News