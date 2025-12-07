Piękny konkurs Polaków w Wiśle i spory awans. Debiut doświadczonego reprezentanta
Polacy mogą być zadowoleni z postawy Biało-Czerwonych podczas drugiego konkursu w Wiśle. Zawody wygrał Domen Prevc, a Piotr Żyła i Kacper Tomasiak znaleźli się w pierwszej dziesiątce zawodów. Jak po niedzielnych zmaganiach wygląda klasyfikacja generalna Pucharu Świata? Które miejsca zajmują Kamil Stoch, Piotr Żyła i Kacper Tomasiak oraz pozostali Polacy? Tabela.
Cóż to były za emocje dla polskich kibiców! Piotr Żyła na półmetku konkursu zajmował drugie miejsce, ale niestety, nie udało mu się utrzymać wysokiej pozycji. Ostatecznie zakończył zawody na 7. pozycji, co było jego najlepszym wynikiem w tym sezonie. Najlepszy wynik w swoim debiucie w Pucharze Świata zanotował także Kacper Tomasiak, który był 5.
Skoki narciarskie. Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po konkursie w Wiśle [TABELA]
Niedzielny konkurs w Wiśle zmazał złe wrażenie, jakie mieli polscy kibice po tym, co działo się na skoczni w sobotę. Świetnie, bo nieomal na medal spisali się Piotr Żyła i Kacper Tomasiak, z dobrej strony pokazał się także Maciej Kot, który zajął ostatecznie 14. miejsce. Punktowali też Paweł Wąsek (25. miejsce) i Kamil Stoch (27. miejsce).
Do sporych zmian doszło w tabeli klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Domen Prevc wyszedł na prowadzenie przed kolegę z reprezentacji, Anze Laniska. Co jednak najważniejsze, o dwie pozycje w rankingu awansował Kacper Tomasiak. Swoje pierwsze punkty w tej edycji walki o Kryształową Kulę zdobył także Maciej Kot.
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po 6 z 30 konkursów:
1. Domen Prevc (SŁO) - 470 pkt
2. Anze Lanisek (SŁO) - 438 pkt
3. Ryoyu Kobayashi (JAP) - 406 pkt
4. Philipp Raimund (NIE) - 314 pkt
5. Daniel Tschofenig (AUS) - 308 pkt
6. Ren Nikaido (JAP) - 243 pkt
7. Felix Hoffmann (NIE) - 241 pkt
8. Stefan Kraft (AUS) - 234 pkt
9. Jan Hoerl (AUS) - 227 pkt
10. Stephan Embacher (AUS) - 221 pkt
...
14. Kacper Tomasiak - 124 pkt
21. Kamil Stoch - 77 pkt
22. Piotr Żyła - 76 pkt
31. Dawid Kubacki - 28 pkt
37. Maciej Kot - 18 pkt
39. Paweł Wąsek - 13 pkt
Skoki narciarskie. Klasyfikacja Pucharu Narodów po konkursie w Wiśle [TABELA]
W klasyfikacji Pucharu Narodów wciąż prowadzą Austriacy, którzy jednak w ostatnim czasie, pod nieobecność Stefana Krafta, nie radzą sobie tak dobrze, jak w pierwszych konkursach sezonu. Powoli w klasyfikacji gonią ich Słoweńcy, a za nimi plasują się prezentujący coraz lepszą formę Japończycy.
Polacy zajmują piąte miejsce i mogą czuć na plecach oddech Norwegów. W następny weekend Biało-Czerwoni powalczą o kolejne punkty podczas zawodów w Klingenthal.
Klasyfikacja Pucharu Narodów po 6 z 30 konkursów:
1. Austria - 1337 pkt.
2. Słowenia - 1197 pkt.
3. Japonia - 1028 pkt.
4. Niemcy - 840 pkt.
5. Polska - 403 pkt.
6. Norwegia - 392 pkt.