Jak wiecie, poprzedni sezon był dla wszystkich bardzo emocjonalny. Miałem wsparcie wszystkich skoczków narciarskich. W tych trudnych dniach Anze Lanisek szczególnie mnie wspierał nie tylko przed mediami, ale także we wszystkich rozmowach. Pomagała mu też żona. Bardzo dziękuję za wszystko, byliście bardzo wspierający. Bardzo się cieszę, że jesteśmy na początku nowego sezonu i znów możemy rywalizować na skoczni. Dziękuję za wszystko, co zrobiłeś pod koniec zeszłego sezonu i w Planicy oraz za to, o czym ludzie nie wiedzą. Jestem wam bardzo wdzięczny i życzę powodzenia w nowym sezonie oraz wszystkiego dobrego w życiu dla was i waszej rodziny

~ Dawid Kubacki