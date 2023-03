Piękny gest Kamila Stocha w kierunku Dawida i Marty Kubackich. "Sercem jesteśmy z wami"

Polacy w Lahti musieli sobie radzić oczywiście bez zmagającego się z osobistym dramatem Dawidem Kubackim. Najlepszy polski skoczek tego sezonu na szczęście poinformował o ustabilizowaniu się stanu zdrowia jego żony Marty, która zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. - Polska jest z Was dumna. Bez najlepszego zawodnika, który przeżywa życiowy dramat, pokazaliście klasę. To był piękny konkurs w Waszym wykonaniu dla Marty i Dawida. Szacunek Panowie - napisał na twitterze dziennikarz Interii Sport, Tomasz Kalemba.

Puchar Świata w Lahti. Kamil Stoch: Minimalne błędy na tym poziomie kosztują więcej

Nieco bliżej wylądował z kolei w drugiej próbie, lądując na 123. metrze. Jego próba ważyła sporo, bo Polacy do samego końca walczyli ze Słowenią o drugie miejsce w zawodach. Ostatecznie zawodnicy prowadzeni przez Roberta Hrgotę "wyrwali" wyższą lokatę "Biało-Czerwonym". Stoch miał do siebie delikatne pretensje. - Było trochę nerwów i sporo adrenaliny, ale wydaje mi się, że skoczyłem nieźle. Jestem trochę zniesmaczony co prawda, bo mogłem skoczyć lepiej, ale cóż, czasami tak bywa. Minimalne błędy na tym poziomie kosztują więcej. Znacie mnie, zawsze dążę do perfekcji - stwierdził.