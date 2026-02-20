20 lutego br. mija dokładnie 16 lat od spektakularnego pożegnania Adama Małysza z zimowymi igrzyskami olimpijskimi. Na sam koniec zawodów w skokach w Vancouver (2010) nasz mistrz sięgnął po srebro na dużej skoczni, poprzedzone zdobyciem wicemistrzostwa olimpijskiego na skoczni normalnej. Wcześniej do swojej kolekcji dołożył srebro i brąz z Salt Lake City (2002). Okoliczności jego finałowych skoków z Kanady nie sposób zapomnieć. Po latach sam zawodnik ujawnia kulisy tamtych wydarzeń.

Tak Adam Małysz pożegnał się z igrzyskami. Wychodzą kulisy

"Energicznie rusza! Adam Małysz! Oby daleko, jak najdalej, po medal w pierwszej serii!" - emocjonował się skokiem Małysza w pierwszej serii konkursu na dużej skoczni w Vancouver komentujący zawody na antenie TVP Włodzimierz Szaranowicz. A potem był głośny okrzyk radości po tym, jak nasz mistrz poszybował na imponującą, dającą w tamtej chwili prowadzenie, odległość 137 m.

Coś niesamowitego! Adam, jesteś wielki!

W drugiej serii Małysz kontynuował sportowy koncert. Poszybował na 133,5 metra. "Wystarczy! Brawo! Jest 133,5 metra, to wystarczy, bo miał taką przewagę z pierwszego skoku. Lepistoe gratulacje, Polo gratulacje. Jest czwarty medal Adama Małysza, trzeci srebrny. Niebywałe osiągnięcie" - ogłosił Szaranowicz. "Cieszcie się, bawcie się we wszystkich domach polskich" - zaapelował do rodaków.

Teraz Adam Małysz wraca pamięcią do pamiętnych chwil. Wyznaje, że zdobycie tamtych dwóch srebrnych medali było dla niego "niesamowitym przeżyciem", zwłaszcza, że nie był w owym okresie w optymalnej dyspozycji, wcześniej borykał się przecież z kontuzją. "Cały plan, jaki mieliśmy przed igrzyskami wypalił. Trochę pomogli też Austriacy, którzy bardziej się koncentrowali na zapięciach Simona Ammanna niż na swoich skokach, bo na treningach byli najlepsi" - opowiada dla Polsatu Sport.

Przed wyjazdem na igrzyska do Vancouver Małysz podjął ważną decyzję i postanowił rozpocząć indywidualne treningi pod okiem uznanego fińskiego trenera, który wcześniej prowadził reprezentację Polski w skokach narciarskich (2006-2008), Hannu Lepistoe. Było to wtedy niespotykane rozwiązanie, lecz ówczesny prezes PZN Apoloniusz Tajner wyraził na nie zgodę.

Po latach Tajner wyznaje, że danie zielonego światła Małyszowi nie było wcale zbyt trudne. "Miałem z kim skonsultować tę decyzję, w tym z samym Adamem" - tłumaczy w "Retro TVP Sport". Zauważa, że w tamtym okresie nasz mistrz miał odmienne potrzeby treningowe niż pozostali członkowie kadry, w której byli m.in. Kamil Stoch i Piotr Żyła, więc oddelegowanie go pod skrzydła innego trenera niż selekcjoner biało-czerwonej kadry było jak najbardziej zasadne. Dzięki takiemu ruchowi Łukasz Kruczek mógł "podporządkować program szkoleniowy pod potrzeby młodszej grupy".

Jaki dało to efekt? Wspaniały. Adam Małysz wrócił do Polski z dwoma medalami olimpijskimi, a młodzi zawodnicy, jak pokazał czas, rozwinęli się na tyle, że przedłużyli złotą erę w naszych skokach narciarskich. Kamil Stoch niejako przejął pałeczkę po mistrzu i spełnił sportowy sen o złocie na igrzyskach. Krążki z najcenniejszego kruszcu zdobył trzykrotnie - dwa razy w Soczi (2014) i raz w Pjongczangu (2018), dokładając tam jeszcze drużynowy brąz.

Polska sztafeta w skokach wciąż trwa. Dziś z igrzyskami żegna się Stoch, ale w fenomenalnym stylu przywitał się z nimi Kacper Tomasiak. Zrobił to, czego nie dokonał jeszcze żaden polski skoczek. Z Włoch przywiózł aż trzy medale - dwa srebra oraz brąz za konkurs duetów. Niewykluczone, że to dopiero początek tej fascynującej przygody.

Medaliści olimpijscy wrócili do Polski. Tak powitano Tomasiaka i Wąska Polsat Sport

Adam Małysz, zimowe igrzyska olimpijskie Vancouver 2010 MICHAEL KAPPELER AFP

Adam Małysz, Vancouver 2010 DON EMMERT AFP

Adam Małysz, zimowe igrzyska olimpijskie Vancouver 2010 ALBERTO PIZZOLI AFP