Tego chyba nikt się nie spodziewał. We wtorkowy poranek słoweńskie media podały, że na specjalnie zwołanej na godzinę 13:00 konferencji prasowej Peter Prevc ogłosi zakończenie swojej bogatej kariery skoczka narciarskiego . Tak też się stało. Na spotkaniu z mediami w Planicy Słoweniec nie krył swoich emocji, drżał mu głos, był wyraźnie poruszony.

Także w Planicy odda swoje ostatnie oficjalne skoki - zawody na Letalnicy tradycyjnie zamkną sezon Pucharu Świata . - Podejdę do tego weekendu tak jak zawsze. Wierzę w dobrą formę i pozostawiam otwartą możliwość pobicia rekordu świata - powiedział, cytowany przez portal sportklub.n1info.si.

Prevc ma dopiero 31 lat, jest 13. w klasyfikacji generalnej trwającego cyklu, niedawno został drużynowym mistrzem świata w lotach. Wygląda na to, że zdobywca Kryształowej Kuli sprzed ośmiu lat celował w ujęciu długofalowym w powrót do najściślejszej czołówki, czego nie udało się wykonać. Do tego dochodziły problemy zdrowotne, jak chociażby uraz kostki. Mały wpływ miał również fatalny upadek z marca 2023 r. właśnie z Planicy.