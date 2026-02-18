Pertile zabrał głos ws. sukcesu Tomasiaka. Wcześniej takie słowa o Polsce i Polakach

Przed rozpoczęciem tegorocznych zimowych igrzysk olimpijskich wiele oczu skierowanych było w stronę Kacpra Tomasiaka. 19-letni skoczek z kraju nad Wisłą dawał bowiem nadzieję na osiągnięcie satysfakcjonujących rezultatów, ratujących honor polskiego środowiska skoków narciarskich. Tomasiak postanowił jednak przebić wszelkie możliwe oczekiwania.

Już przy pierwszej okazji zameldował się on bowiem na podium olimpijskich zmagań, zdobywając srebro w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej. Po kilku dniach dorzucił on również brąz na skoczni dużej, a chwilę później przypieczętował swój udział na tegorocznych włoskich IO srebrnym "krążkiem" w debiutujących zmaganiach Super Teamów. Tym sposobem Kacper Tomasiak stał się posiadaczem aż trzech ikonicznych medali, będących największym marzeniem każdego zawodowego sportowca.

Pertile zapytany o sukces Tomasiaka. "Jest jedną z największych niespodzianek"

Historyczny wyczyn Kacpra Tomasiaka poniósł się szerokim echem po całym świecie. Wiele znamienitych postaci pokusiło się o komentarz względem sukcesu młodego skoczka z kraju nad Wisłą. Jedną z nich był obecny dyrektor Pucharu Świata, Sandro Pertile.

"Myślę, że Kacper jest zdecydowanie jedną z największych niespodzianek igrzysk, ale udało mu się złapać odpowiedni moment. Myślę, że stracimy kilka wielkich gwiazd pod koniec tego sezonu. Jedną z nich jest oczywiście Kamil i potrzebujemy nowej gwiazdy, więc cieszę się, że mamy nowego zawodnika na czołowej pozycji, który może kontynuować tradycję naszego sportu i być dobrym ambasadorem" - powiedział Pertile w niedawnej rozmowie z portalem "Polsat Sport".

To zresztą nie pierwszy raz, kiedy działacz postanowił odnieść się do poczynań 19-letniego Polaka. Już po pierwszym olimpijskim medalu Tomasiaka, zwrócił się on do wszystkich kibiców z kraju nad Wisłą, którym od lat skoki narciarskie są niezwykle bliskie.

Myślę, że jego medal przyniósł radość całemu krajowi. I Polska na takie emocje zasługuje. Przeszliście przez bardzo trudny okres. A myślę, że wszyscy wiemy, jak ważna jest Polska dla skoków narciarskich. I jeśli ktoś ma okazję do takiej celebracji swojego sukcesu to dla mnie zawsze pozytywna sprawa

Warto przypomnieć, że to Pertile jest w pewnym sensie "współodpowiedzialny" za trzeci medal olimpijski dla Tomasiaka. Genialny nastolatek, skaczący w zmaganiach Super Teamów w duecie z Pawłem Wąskiem, wywalczył krążek dzięki decyzji organizatorów o anulowaniu finałowej serii konkursu.

