Pekin 2022. Paweł Wąsek: Jestem zły na siebie, bo nie pokazałem się z dobrej strony

Oprac.: Aleksandra Bazułka Skoki Narciarskie

Paweł Wąsek nie został wybrany przez trenera Michała Doleżala do składu na kwalifikacje przed konkursem indywidualnym na skoczni normalnej. Najmłodszy z naszych skoczków na igrzyskach w Pekinie ma do siebie żal, ale uważa, że to właśnie Stefan Hula bardziej zasłużył na prawo startu niż on.

Zdjęcie Paweł Wąsek / Grzegorz Momot / PAP