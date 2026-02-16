Pechowy upadek Tomasiaka, w jego oczach było widać jedno. Teraz to wyszło

Takiego debiutu młodego skoczka na zimowych igrzyskach olimpijskich w historii Polski jeszcze nie było. Kacper Tomasiak pisze piękny rozdział, zdobywając w Predazzo dwa medale: najpierw srebro na skoczni normalnej, a następnie brąz na skoczni dużej. Wielkiej radości nie kryje selekcjoner biało-czerwonej kadry, Maciej Maciusiak. Od samego początku wierzył w sukces 19-latka, choć nie spodziewał się, że przybierze on takie rozmiary.

"Po tym, jak Kacper skakał w ostatnich treningach, mówiłem, że jesteśmy spokojni, bo to jest zawodnik, który w zawodach skacze lepiej niż w treningach. To jednak, co teraz robił, przebiło wszystko" - powiedział trener w rozmowie z Tomaszem Kalembą z Interii Sport.

Głos publicznie zabiera także szkoleniowiec kadry B, Wojciech Topór, który przyczynił się do olimpijskich osiągnięć Tomasiaka. Wszak to przecież pod jego opieką Kacper rozwijał skrzydła, przygotowując się do zimowego sezonu 2025/2026. Wspomina o przykrym zdarzeniu z lata zeszłego roku.

Upadek Kacpra Tomasiaka na treningu. "Miał trzy tygodnie przerwy"

"Długo nie spaliśmy, wstałem przed szóstą, bo mieliśmy COC [Puchar Kontynentalny - przyp. red.] w Oberhofie. Cieszymy się wszyscy, sztab, zawodnicy. Sami nie wiemy, jak on to zrobił" - tak o wrażeniach o olimpijskich medalach Kacpra Tomasiaka mówi Wojciech Topór dla "Super Expressu".

Wierzyłem w medal na normalnej, wierzyłem na dużej, ale wiedziałem, że będzie trudniej. Ale Kacper pokazał, że to, że on potrafi wszystko

Dziś na twarzy Tomasiaka wszyscy mieli okazję zobaczyć uśmiech, ale w jego karierze już bywały i trudniejsze chwile, o czym nie wszyscy wiedzą, a z czego doskonale zdaje sobie sprawę Topór. Latem, w takcie treningów, skoczkowi przydarzył się pechowy upadek.

"Widziałem go zmartwionego dzień po upadku na Wielkiej Krokwi, właśnie w lecie. Miał kontuzję. Był zmartwiony, nie widziałem bezpośrednio po skoku, by się wkurzał czy płakał i nie wiadomo co, ale jego oczy mówiły wszystko" - opisuje teraz szkoleniowiec dla "Super Expressu".

Co konkretnie się stało? Szczegóły Wojciech Topór zrelacjonował dla Skijumping.pl. Okazuje się, że w trakcie próby wiatr podwinął Tomasiakowi nartę, w efekcie czego zawodnik nie zdołał utrzymać równowagi i "z całym impetem uderzył o zeskok".

"Rozciął sobie podbródek i uszkodził kolano. Na szczęście po rezonansie okazało się, że nic poważnego nie uszkodził. Natomiast opuchlizna była duża. Miał trzy tygodnie przerwy od treningów. Ale gdy wrócił, rozwijał się jeszcze szybciej. Rozwijał się regularnie, w każdym elemencie się poprawiał. Pod koniec sezonu letniego wyglądał już naprawdę fajnie i na rozbiegu i na progu i w powietrzu" - podsumował Topór.

