Pechowy upadek Tomasiaka, w jego oczach było widać jedno. Teraz to wyszło

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Kacper Tomasiak może celebrować sukces na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Lecz jeszcze w lecie, w trakcie przygotowań do sezonu, przydarzył mu się wypadek, który mógł zmienić wiele. Skoczek zaliczył pechowy upadek, przez co musiał pauzować przez trzy tygodnie. O szczegółach opowiada teraz Wojciech Topór.

Zawodnik podczas skoku narciarskiego w locie na śnieżnej skoczni, w pełnym ekwipunku sportowym z widocznym numerem startowym, wokół opadający śnieg i elementy infrastruktury sportowej.
Kacper TomasiakBartlomiej BodzekEast News
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Takiego debiutu młodego skoczka na zimowych igrzyskach olimpijskich w historii Polski jeszcze nie było. Kacper Tomasiak pisze piękny rozdział, zdobywając w Predazzo dwa medale: najpierw srebro na skoczni normalnej, a następnie brąz na skoczni dużej. Wielkiej radości nie kryje selekcjoner biało-czerwonej kadry, Maciej Maciusiak. Od samego początku wierzył w sukces 19-latka, choć nie spodziewał się, że przybierze on takie rozmiary.

"Po tym, jak Kacper skakał w ostatnich treningach, mówiłem, że jesteśmy spokojni, bo to jest zawodnik, który w zawodach skacze lepiej niż w treningach. To jednak, co teraz robił, przebiło wszystko" - powiedział trener w rozmowie z Tomaszem Kalembą z Interii Sport.

Głos publicznie zabiera także szkoleniowiec kadry B, Wojciech Topór, który przyczynił się do olimpijskich osiągnięć Tomasiaka. Wszak to przecież pod jego opieką Kacper rozwijał skrzydła, przygotowując się do zimowego sezonu 2025/2026. Wspomina o przykrym zdarzeniu z lata zeszłego roku.

Zobacz również:

Władimir Semirunnij, zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026
Polacy

Atak Ukrainki na Semirunnija po medalu dla Polski. Nie wytrzymała

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

    Upadek Kacpra Tomasiaka na treningu. "Miał trzy tygodnie przerwy"

    "Długo nie spaliśmy, wstałem przed szóstą, bo mieliśmy COC [Puchar Kontynentalny - przyp. red.] w Oberhofie. Cieszymy się wszyscy, sztab, zawodnicy. Sami nie wiemy, jak on to zrobił" - tak o wrażeniach o olimpijskich medalach Kacpra Tomasiaka mówi Wojciech Topór dla "Super Expressu".

    Wierzyłem w medal na normalnej, wierzyłem na dużej, ale wiedziałem, że będzie trudniej. Ale Kacper pokazał, że to, że on potrafi wszystko
    - dodawał.

    Dziś na twarzy Tomasiaka wszyscy mieli okazję zobaczyć uśmiech, ale w jego karierze już bywały i trudniejsze chwile, o czym nie wszyscy wiedzą, a z czego doskonale zdaje sobie sprawę Topór. Latem, w takcie treningów, skoczkowi przydarzył się pechowy upadek.

    "Widziałem go zmartwionego dzień po upadku na Wielkiej Krokwi, właśnie w lecie. Miał kontuzję. Był zmartwiony, nie widziałem bezpośrednio po skoku, by się wkurzał czy płakał i nie wiadomo co, ale jego oczy mówiły wszystko" - opisuje teraz szkoleniowiec dla "Super Expressu".

    Co konkretnie się stało? Szczegóły Wojciech Topór zrelacjonował dla Skijumping.pl. Okazuje się, że w trakcie próby wiatr podwinął Tomasiakowi nartę, w efekcie czego zawodnik nie zdołał utrzymać równowagi i "z całym impetem uderzył o zeskok".

    "Rozciął sobie podbródek i uszkodził kolano. Na szczęście po rezonansie okazało się, że nic poważnego nie uszkodził. Natomiast opuchlizna była duża. Miał trzy tygodnie przerwy od treningów. Ale gdy wrócił, rozwijał się jeszcze szybciej. Rozwijał się regularnie, w każdym elemencie się poprawiał. Pod koniec sezonu letniego wyglądał już naprawdę fajnie i na rozbiegu i na progu i w powietrzu" - podsumował Topór.

    Zobacz również:

    Kacper Tomasiak na podium zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026
    Skoki Narciarskie

    Niemcy alarmują ws. Polski po medalu dla Tomasiaka. Tak nazwali Kacpra

    Katarzyna Pociecha
    Katarzyna Pociecha
    Sportowiec ubrany w biały strój z polskim godłem na piersi trzyma brązowy medal olimpijski i maskotkę igrzysk zimowych. Na głowie czerwona czapka, w tle neutralne, białe otoczenie.
    Kacper TomasiakGrzegorz MomotPAP
    Kacper Tomasiak
    Kacper TomasiakANDRZEJ IWANCZUK/REPORTERReporter
    Skoczek narciarski w białym kombinezonie i złotym kasku ląduje na nartach podczas zawodów olimpijskich, w tle śnieżne podłoże i kilkuosobowy tłum niewyraźnych postaci.
    Kacper TomasiakMatthias Schrader/Associated Press/East NewsEast News
    Bartosz Pisarek: Sprinty łyżwiarskie, tak jak narciarstwo alpejskie, są grą błędówPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja