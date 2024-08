Pech Polaka, dyskwalifikacja na otwarcie. Skoczkowie bez błysku we Francji

Kilka miesięcy czekali kibice skoków narciarskich, by ponownie zobaczyć w akcji swoich ulubieńców. Co prawda Letnie Grand Prix nie cieszy się aż taką popularnością jak zimowy Puchar Świata, ale i tak miło popatrzeć na rywalizujących o punkty zawodników. Tegoroczny cykl rozpoczął się we Francji, a dokładniej w Courchevel. To obiekt, z którego dobre wspomnienia ma choćby Kamil Stoch. Do trzykrotnego mistrza olimpijskiego należy rekordowy wynik. 137 metrów uzyskał on w 2011 roku. Zakopiańczyk na rozbiegu w sezonie 2024 się jednak nie pojawił.

Reklama