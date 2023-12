Do Klingenthal Polacy pojechali w odświeżonym składzie: bez Aleksandra Zniszczoła i Kamila Stocha, których zastąpili Maciej Kot oraz Andrzej Stękała. Już podczas piątkowych treningów podopieczni Thomasa Thurnbichlera zaprezentowali się obiecująco, a potem w komplecie zakwalifikowali się do sobotniego konkursu. Dalej było już trochę gorzej. Kot, Stękała i Wąsek pożegnali się z zawodami po pierwszej serii.

W niedzielę pojawiła się okazja do rehabilitacji. Pięcioro naszych reprezentantów zasiadło na belce startowej, by spróbować wywalczyć awans do drugiego konkursu . Sztuka udała się czworgu z nich. Maciej Kot został bowiem zdyskwalifikowany.

Wyniki kwalifikacji do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Klingenthal

Kwalifikacje rozpoczęto z 13. belki startowej. Jako pierwszy z polskiej ekipy swoich sił próbował Andrzej Stękała, który przy korzystnym wietrze pod narty poszybował na odległość 125 metrów, co dało mu 34. lokatę i awans do zawodów głównych. Słabiej spisał się również Maciej Kot, który skoczył na 114 metrów. Otrzymał za to rekompensatę za gorsze warunki. Jednak to na nic się zdało, Polak został zdyskwalifikowany ze względu na nieprzepisowy kombinezon. Podobny los spotkał Amerykanina Erika Belshawa.