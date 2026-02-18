Paweł Wąsek ze srebrem, a to czekało na niego po powrocie do domu. Nie spodziewał się

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek zostali bohaterami konkursu duetów, który został zakończony przed czasem. Choć rozegrane miały zostać trzy serie, pogoda przeszkodziła w dokończeniu konkursu i ostatecznie uznano wyniki z dwóch wcześniejszych części olimpijskiego konkursu.

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek ze srebrnym medalem igrzysk olimpijskich

Skoki narciarskie w Polsce jednak nie umierają. Podczas igrzysk olimpijskich we Włoszech Kacper Tomasiak zdobył trzy, a Paweł Wąsek jeden medal. Wszystkie krążki były niespodziewane, a ostatni smakował szczególnie - wiązał się z ogromnymi emocjami wokół samego konkursu.

Debiutujący na igrzyskach konkurs duetów miał składać się z trzech serii, w których rywalizowały kolejne drużyny złożone z dwóch skoczków. Po dwóch seriach Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak zajmowali w klasyfikacji drugie miejsce i w trzeciej chcieli dalej walczyć o medal. Przeszkadzały im w tym jednak warunki atmosferyczne - w pewnym momencie w Predazzo zaczęło mocno sypać śniegiem i konkurs zakończył się w zaskakujących okolicznościach, bo w trakcie przeprowadzania trzeciej serii. To oznaczało uznanie wyników z drugiej serii i srebro dla polskiego duetu.

Paweł Wąsek wrócił już do Polski. To czekało na niego w domu

Paweł Wąsek na co dzień mieszka w Ustroniu, tym samym mieście, w którym swój dam ma również Piotr Żyła. Wiadomo było, że zostanie odpowiednio przywitany przez swoją rodzinę i sąsiadów. Takiego przyjęcia jednak pewnie się nie spodziewał.

Nagranie z wydarzenia udostępniła u siebie Marcelina Ziętek, partnerka Piotra Żyły, wideo zostało jednak nagrane przez Magdalenę Mikułę. Można było na nim zobaczyć cały tabun mieszkańców trzymających balony i śpiewających "Sto lat" olimpijskiemu medaliście, który przywiózł swój krążek do Ustronia.

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek z medalami igrzysk olimpijskich

