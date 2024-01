Paweł Wąsek wylądował i zamarł. Ten błąd mógł kosztować bardzo dużo

Paweł Wąsek w treningach zajmował miejsca w trzeciej "10". W kwalifikacjach do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Wiśle, zaliczanego do PolSKIego Turnieju, klapnął jednak nartami na 110. metrze. Polak zamarł. Błąd, jaki popełnił, mógł go kosztować bardzo dużo.