Paweł Wąsek niedzielny konkurs na Wielkiej Krokwi zakończył na 23. miejscu, choć po pierwszej serii był najwyżej sklasyfikowanym Polakiem. W pierwszej próbie osiągnął 129 m, co na półmetku rywalizacji dało mu 9. miejsce, tuż za nim plasował się Kacper Tomasiak. W drugim skoku 26-latek oddał znacznie słabszą próbę - 109,5 m, co spowodowało spadek w końcowych wynikach.

Nie bez znaczenia były też warunki pogodowe. Cały konkurs rozgrywany był przy bardzo intensywnych opadach śniegu.

"Skok był dobry, ale z tego, co rozmawiałem z trenerem, w drugiej serii był nawet jeszcze lepszy. Niestety, dziś konkurs był bardzo loteryjny. Trzeba było się po prostu liczyć z tym, że różnie to może być. Jak w pierwszej serii fajnie zgrały się skok i warunki, tak w drugiej serii trochę zabrakło szczęścia. Cieszę się jednak, że pod względem technicznym oba skoki wyglądały dobrze i na tym można budować coś więcej" - opowiedział po konkursie Wąsek.

Skoki narciarskie. Paweł Wąsek wciąż wierzy w wyjazd na igrzyska

Ostatni czas nie był najłatwiejszy dla Pawła Wąska. Podczas Turnieju Czterech Skoczni Polak został zdyskwalifikowany za obecność fluoru na nartach, co było pierwszym takim przypadkiem w historii tej dyscypliny. W klasyfikacji końcowej niemiecko-austriackiego turnieju Wąsek zajął 35. miejsce.

"Starałem się przyjechać tu z zupełnie innym nastawieniem. Nieważne, jak te skoki będą wyglądały - chciałem po prostu cieszyć się tym weekendem. Cieszyć się, że mogę tu być i skakać przy tak licznej publiczności. Widać też, że mi to pomogło. Trochę głowa, że tak powiem, puściła i łatwiej było podejść do wszystkiego" - ocenił.

Teraz zawodników czeka bardzo intensywny okres. Kolejnym przystankiem Pucharu Świata będzie japońskie Sapporo. Później wielkimi krokami zbliżają się dwie duże imprezy: mistrzostwa świata w lotach oraz Igrzyska Olimpijskie. Wąsek, zapytany, czy wciąż wierzy w wyjazd na igrzyska, wyraził jasną deklarację.

Wciąż walczę, nie poddaję się i wierzę, że mogę tam pojechać. Będę walczył do samego końca o to

Wszystko wskazuje, że na igrzyska będzie mogło polecieć tylko trzech Polaków, dlatego walka o miejsca zapowiada się bardzo zacięta.

"Wierzę w to, co mówi trener, w plan, jaki wobec mnie ma, i będę starał się go wykorzystać w 100%" - dodał.

