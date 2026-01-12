Partner merytoryczny: Eleven Sports

Paweł Wąsek wprost o wyjeździe na igrzyska, czas ucieka. Jasna deklaracja Polaka

Natalia Kapustka

Podczas niedzielnego konkursu indywidualnego na Wielkiej Krokwi w Zakopanem najdalszy skok wśród "Biało-Czerwonych" oddał Paweł Wąsek, co po pierwszej serii dało mu miejsce w najlepszej dziesiątce. W drugim skoku nie udało mu się powtórzyć tego rezultatu - poleciał prawie 20 m krócej, co oznaczało dla Polaka duży spadek w klasyfikacji. Po konkursie zapytano go, czy wciąż wierzy w wyjazd na najważniejszą imprezę sezonu. Wąsek nie pozostawił żadnych wątpliwości.

Zawodnik w kombinezonie do skoków narciarskich z goglami i kaskiem na głowie stoi na tle skoczni, przygotowując się do startu, klepie dłonie jedna o drugą.
Paweł Wąsek dalej wierzy w wyjazd na igrzyskaEXPA/ Tadeusz MieczynskiNewspix.pl

Paweł Wąsek niedzielny konkurs na Wielkiej Krokwi zakończył na 23. miejscu, choć po pierwszej serii był najwyżej sklasyfikowanym Polakiem. W pierwszej próbie osiągnął 129 m, co na półmetku rywalizacji dało mu 9. miejsce, tuż za nim plasował się Kacper Tomasiak. W drugim skoku 26-latek oddał znacznie słabszą próbę - 109,5 m, co spowodowało spadek w końcowych wynikach.

Nie bez znaczenia były też warunki pogodowe. Cały konkurs rozgrywany był przy bardzo intensywnych opadach śniegu.

"Skok był dobry, ale z tego, co rozmawiałem z trenerem, w drugiej serii był nawet jeszcze lepszy. Niestety, dziś konkurs był bardzo loteryjny. Trzeba było się po prostu liczyć z tym, że różnie to może być. Jak w pierwszej serii fajnie zgrały się skok i warunki, tak w drugiej serii trochę zabrakło szczęścia. Cieszę się jednak, że pod względem technicznym oba skoki wyglądały dobrze i na tym można budować coś więcej" - opowiedział po konkursie Wąsek.

    Skoki narciarskie. Paweł Wąsek wciąż wierzy w wyjazd na igrzyska

    Ostatni czas nie był najłatwiejszy dla Pawła Wąska. Podczas Turnieju Czterech Skoczni Polak został zdyskwalifikowany za obecność fluoru na nartach, co było pierwszym takim przypadkiem w historii tej dyscypliny. W klasyfikacji końcowej niemiecko-austriackiego turnieju Wąsek zajął 35. miejsce.

    "Starałem się przyjechać tu z zupełnie innym nastawieniem. Nieważne, jak te skoki będą wyglądały - chciałem po prostu cieszyć się tym weekendem. Cieszyć się, że mogę tu być i skakać przy tak licznej publiczności. Widać też, że mi to pomogło. Trochę głowa, że tak powiem, puściła i łatwiej było podejść do wszystkiego" - ocenił.

    Teraz zawodników czeka bardzo intensywny okres. Kolejnym przystankiem Pucharu Świata będzie japońskie Sapporo. Później wielkimi krokami zbliżają się dwie duże imprezy: mistrzostwa świata w lotach oraz Igrzyska Olimpijskie. Wąsek, zapytany, czy wciąż wierzy w wyjazd na igrzyska, wyraził jasną deklarację.

    Wciąż walczę, nie poddaję się i wierzę, że mogę tam pojechać. Będę walczył do samego końca o to
    podkreślił Wąsek
    Wszystko wskazuje, że na igrzyska będzie mogło polecieć tylko trzech Polaków, dlatego walka o miejsca zapowiada się bardzo zacięta.

    "Wierzę w to, co mówi trener, w plan, jaki wobec mnie ma, i będę starał się go wykorzystać w 100%" - dodał.

    Paweł Wąsek
    Paweł WąsekKERSTIN JOENSSON / AFPAFP
    Paweł Wąsek
    Paweł WąsekIMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Erlhof/Imago Sport and News/East NewsEast News
    Paweł Wąsek
    Paweł WąsekFranz Kirchmayr/APA-PictureDeskAFP

