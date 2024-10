Paweł jeszcze musi poprawić przygotowanie do odbicia i samo odbicie na progu. Tu pojawiały się błędy w Klingenthal, ale to jest do skorygowania. Myślę, że Paweł w zimie pokaże się z bardzo dobrej strony. Musi uwierzyć w swoje możliwości i potencjał, bo ten ma ogromny. Myślę, że zimą będzie pokazywał się z jeszcze lepszej strony. Ten potencjał u niego jeszcze nie został wykorzystany w 100 procentach. Teraz wygląda na to, że odblokował te rezerwy, które siedziały w jego głowie. Myślę, że Paweł będzie pewny siebie i będzie się o wiele lepiej czuł wśród tych najlepszych skoczków. Stać go na to, by zajmować miejsca w czołowej "10" konkursów Pucharu Świata

~ zauważył Szturc.