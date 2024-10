Paweł Wąsek triumfuje, a mógł skończyć ze skokami. Kamil Stoch to zapowiedział

Paweł Wąsek nie żartował przy okazji Letniego Grand Prix w Wiśle. Tam był najlepszym z Polaków i kiedy mówiliśmy o tym, że wyrasta na lidera kadry, on tylko się żachnął. Od razu wypalił, że w skokach nie chodzi o to, by być najlepszym a kadrze, ale o to, by być najlepszym na świecie.