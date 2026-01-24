Paweł Wąsek sprawi niespodziankę na igrzyskach? "Ten manewr może się udać"

I tu mamy w ogóle niesamowitą historię, bo Paweł Wąsek tej zimy zajmuje w klasyfikacji generalnej PŚ 37. miejsce razem z... Kubackim i Słoweńcem Rokiem Oblakiem . A jakie najwyższe miejsce w sezonie zajął skoczek z Ustronia ? Tak samo, jak Kubacki przed czterema laty, 13. Tyle tylko, że w Engelbergu . Na koncie ma za to 54 punkty.

Igrzyska olimpijskie rządzą się innymi prawami. Zdarzają się niespodzianki. Bywa, że faworyci z Pucharu Świata "nie dojeżdżają" na igrzyska. Takie niespodzianki zdarzały się, kiedy zawodnicy byli wycofywani z zawodów. Dlatego ten manewr z Pawłem może się udać i mam nadzieję, że tak będzie

- Sam mogłem być na miejscu Pawła, ale wiem, że były okazje, których nie wykorzystałem. Mogę z podniesioną głową popatrzeć na to wszystko, bo ten okres jest - mimo wszystko - udany dla mnie. Nie zrealizowałem głównego celu na ten sezon, ale powalczyłem. Czasami nie chodzi zawsze o to, by zrealizować cel. Ważna jest też sama droga. Patrząc na nią, to ona nie pójdzie na marne, bo przede mną wiele sezonów. Mam nadzieję, że moje skoki będą coraz lepsze, bo jest o co walczyć. Jak popatrzę za siebie na drogę, jaką przeszedłem latem i zimą, to się tego nie wstydzę - dodał 34-latek.