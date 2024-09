Paweł Wąsek sprawcą zamieszania w Wiśle. Wyjaśnił, co się stało

- Dla mnie to były fajne zawody. Cieszę się, że udało się dobrze poskakać. To jest jeszcze faza przygotowań i nie ma co przywiązywać się do wyników. Niedziela była jednak zdecydowanie na plus - mówił Wąsek.

W Wiśle zniknął numer. Paweł Wąsek wyjaśnił, co się stało

- Najważniejsze jest dla mnie to, że skoki są równe. Dzięki temu mogę skupiać się na pracy nad detalami. To pozwoli mi szukać metrów, których brakuje do czołówki. Zawsze to plusik, kiedy jest się w konkursie najlepszym zawodnikiem z kadry. Tu jednak chodzi o to, by być najlepszym na świecie. I do tego dążymy - wypalił Wąsek.