Paweł Wąsek nie musi się już martwić. To nigdy nie udało się Piotrowi Żyle

W poprzednim sezonie Paweł Wąsek skakał najlepiej z całej polskiej ekipy. Za kadencji Thomasa Thurnbichlera jako trenera reprezentacji Polski, Wąsek wskoczył na swoje pierwsze podium Pucharu Świata w karierze. Przed igrzyskami odpuścił konkursy PŚ, by trenować w spokoju. Efekty widać było na skoczni olimpijskiej w Predazzo.

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek ze srebrem igrzysk olimpijskich

Ależ to był wieczór we Włoszech! Poniedziałek zakończył się dla Polaków samymi pięknymi wiadomościami - najpierw swój wynik sezonu i igrzysk dla Polski poprawiła para sportowa łyżwiarzy, Julia Szczecinina i Michał Woźniak, a potem przyszły wieści z Predazzo. Okazało się, że ze względu na pogodę anulowano trzecią serię konkursu duetów. To oznaczało, że po dwóch seriach Polacy znaleźli się na drugim miejscu i zdobyli srebro!

Był to wielki wyczyn dla obu skoczków - Paweł Wąsek w swoich skokach dał z siebie 150 procent, co było widać po notach i odległościach. Dla Tomasiaka srebro w duetach było trzecim medalem na igrzyskach, a dla Wąska - pierwszym w karierze i to w pełni zasłużonym.

Paweł Wąsek dokonał to, co nie udało się Piotrowi Żyle. Przyszłość zabezpieczona

Wąsek dał radę dokonać to, co nigdy nie udało się Piotrowi Żyle. Najstarszy z zawodników kadry A w tym roku na igrzyska nie pojechał, a na poprzednich miał sporego pecha - w żadnej z poprzednich imprez tego typu nie udało mu się zdobyć medalu.

To oznacza też, że jako jeden z niewielu zawodników "starej gwardii", nie zapewnił sobie olimpijskiej emerytury. Ta sztuka udała się za to Pawłowi Wąskowi, który dzięki srebrnemu krążkowi po 40. roku życia będzie mógł cieszyć się z wypłacanego comiesięcznie świadczenia.

Gdyby dziś kończył 40 lat, Wąsek mógłby liczyć na świadczenie w wysokości 5116,99 zł - dokładnie tyle pieniędzy wpływałoby na jego konto. Emerytura olimpijska nie jest objęta żadnymi podatkami. Kiedy jednak Wąsek będzie już uprawniony do otrzymywania świadczenia, będzie ono już o wiele wyższe ze względu na objęcie go waloryzacją. Na to, by zostać jednak sportowym emerytem, skoczek ma jeszcze sporo czasu - w tym roku skończy dopiero 27 lat.

Skoki narciarskie. Na zdjęciu Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Paweł Wąsek i Adam Małysz Marcin Golba/NurPhoto AFP

Apoloniusz Tajner: To powrót dobrego imienia polskich skoków narciarskich. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport