Najlepiej spisał się Paweł Wąsek , który po skoku na odległość 124,5 m zajmował siódmą lokatę, tracąc tylko 2,1 pkt do trzeciego Daniela Tshofeniga . Co więcej, także 13. Aleksander Zniszczoł (125,5 m), 14. Jakub Wolny (124 m) i 16. Piotr Żyła (123 m) przegrywali z Austriakiem o mniej niż 10 "oczek".

Najgorzej z "Biało-Czerwonych" spisał się Dawid Kubacki, który zajął 30. pozycję do spółki z Niemcem - Philippem Raimundem. Awans do drugiej serii wywalczyło więc łącznie 31 zawodników, co oznaczało, że jeden z nich nie wywalczy choćby jednego punktu do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.