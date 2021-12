Paweł Wąsek, 22-letni skoczek z Cieszyna skakał Turnieju Czterech Skoczni w Obserstdorfie w parze z dobrze ostatnio dysponowanym Killianem Peierem. Szwajcar oddał skok bardzo podobny do próby Polaka, jednak otrzymał minimalnie wyższą łączną notę i to on awansował do serii finałowej.

Turniej Czterech Skoczni. Oberstdorf. Paweł Wąsek o swojej próbie

W rozmowie po tym występie dziennikarz stacji Eurosport zapytał Pawła Wąska, jak zareagował na to, że było tak blisko do pokonania Peiera. - Nie wiedziałem w sumie, bo miałem tak zaparowane okulary, że nic nie widziałem na tym ekranie - uśmiechnął się 22-latek.

Reporter Eurosportu dopytywał też, o czym polski skoczek myślał, gdy stał pod skocznią czekając na próbę rywala. - Myślałem: "jedź szybciej, bo nogi bolą i pada" - żartował Wąsek. - Ale tak naprawdę to Killian jest w bardzo dobrej dyspozycji w tym sezonie i nie liczyłem, że to on akurat zawali - przyznał po pierwszej serii Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie.

Cieszynianin upierał się, że skok w serii konkursowej był "na innym, lepszym poziomie", niż poprzednie, więc uznał, że tendencja jest dobra.



