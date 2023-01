PŚ w Zakopanem. Paweł Wąsek: Brakło niewiele do zwycięstwa, ale nie chcę o tym myśleć

- To moje pierwsze podium drużynowe w Pucharze Świata - potwierdził Wąsek. - Brakło tym razem niewiele do zwycięstwa, ale nie chcę o tym myśleć. Wolę myśleć o tym, że stanąłem na podium i to jeszcze z taką drużyną, którą pamiętam z czasów "dzieciaka". Z czasów, jak jeszcze nie byłem pewien czy będę skoczkiem narciarskim - wyznał polski zawodnik w rozmowie z Kacprem Merkiem z Eurosportu.