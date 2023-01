Paweł Wąsek idzie na "życiówkę", ale narzeka. "To jest frustrujące"

Paweł Wąsek: ciągle poprawiam i ciągle nie wychodzi

- Ciągle próbuję poprawiać moje skoki i ciągle mi to nie wychodzi. To jest frustrujące, ale z drugiej strony cieszy mnie to, że mimo gorszych prób, są one na takim dobrym poziomie. W Innsbrucku miałem duże problemy w pozycji dojazdowej. W przejściu strasznie mnie wciskało w kolana. Na końcu skoki były z palców i nie dało się z tego odbić - mówił.